A világ legjegesebb kapuja, az Eisriesenwelt

Leereszkedtünk a jégóriás gyomrába, átvitt értelemben és bizonyos szempontból akár szó szerint is. Alattunk a jég vastagsága néhol 20-25 méter is volt, miközben az ausztriai Eisriesenwelt (magyarul Jégóriások Világa) jégbarlang belsejébe merészkedtünk be, néha a fapallókon, máskor – a privát túravezetőnk rutinjának és beható barlangismeretének hála – a jég hátán, ami meglepő módon kevésbé csúszós, mint ahogy azt várnánk. Persze tudni kell, hogy hova lépjünk: a csillogó részeket érdemes elkerülni.

A világ legnagyobb jégbarlangja magasan az osztrák Alpokban „fészkel”. A lenti város, Werfen felett 1641 méteren megbújó Eisriesenwelt-barlangot a tektonikus lemezek eltolódása hozta létre, emiatt az évezredek során a mészkőben egyre több repedés keletkezett, ahogy a vízben lévő szén-dioxid feloldotta a sziklákban található meszet. A hideg és a meleg levegő tömegének különbsége miatt a nyári túrák alkalmával az összes hideg levegő lefelé, a barlang legmélyebb pontja, az egyetlen bejárat felé áramlik. Télen ez azonban megfordul: a barlangban lévő meleg levegő a repedéseken és a kürtőkön keresztül felfelé távozik, ezáltal a legmélyebb ponton a kinti hideg levegő befelé áramlik.

Az Eisriesenwelt sötéten ásító bejárata csaknem 1700 méter magasságból figyeli a mélyben futó Salzach folyót Forrás: Jeki Gabriella

Tavasszal a hóolvadásból származó víz átszivárog a sziklarepedéseken, majd a hidegebb alsó részekbe érve megfagy és lassan a barlang belsejében látható csodálatos jégképződményekké alakul. Ez az Eisriesenwelt csodája, amelyet csak akkor tudunk igazán elképzelni, ha a saját szemünkkel látjuk.

„A ma ismert Eisriesenwelt több, mint egyetlen barlangkamra; inkább egy (közel 42 kilométernyi) labirintusszerű átjáró és kamra. Csak az első kilométert, a turisták által látogatható területet, borítja jég. Mi is csak ezen a részen mozgunk, a többit csak a legtapasztaltabb túravezetők és az ezt folyamatosan feltérképező tudósok ismerik. A jelenleg rendelkezésre álló térképek alapján azonban tudjuk, hogy többször emelkedő és süllyedő, zegzugos, labirintusra emlékeztető barlangrendszerről van szó. Miután a bejárat egész télen nyitva áll, ezért a hideg téli szelek lehűtik az egész barlangot. Nyáron viszont a hideg szél a barlang belsejéből fúj a zárva tartott bejárat felé, ami segít abban, hogy a látványos jégképződmények ne olvadjanak olyan gyorsan. Minden tavasszal különleges jégvízesések, szobrok és sztalagmitok keletkeznek, amik egész évben megmaradnak, majd formálódnak. Utóbbiak a jégcsapra emlékeztetnek, amelyek lefelé növekvő ásványi képződmények. Izgalmas alakzatokat öltenek: vannak köztük mitológiai alakok és a valóságban is létező állatok. Csak a képzeletünk szabhat határt annak, amit itt látunk” – meséli Schillinger Norbert, aki naponta akár öt-hat túrát is visz a barlang belsejébe, és most beavat minket az Eisriesenwelt titkaiba.

A negyvenkettő kilométeres hosszúságú járatok egy része még feltáratlan, a látogatható két kilométeres szakasz pedig részben kiépített Forrás: Jeki Gabriella

Az élményért persze meg kell dolgozni: a barlang belsejében körülbelül 700 lépcső vezet fel, majd ugyanennyi lefelé. Összesen 134 méter szintkülönbséget kell leküzdenünk. Persze a barlang lenyűgöző méretei és impozáns jégszobrai gyorsan ellensúlyozzák a befektetett energiát. A magyar túravezetőnk rutinosan lépdel felfelé a sötétben, a fényt egyedül a kézi karbidlámpánk biztosítja, illetve az alkalmanként meggyújtott magnéziumszalag pislákoló lángja. Árnyékok vetülnek a körülöttünk lévő falakra, és csak elvétve villan vissza ránk a fény. Ahogy körülnézünk, tényleg úgy tűnik, mintha az „alvilág gyomrában” haladnánk. Megtapasztalhatjuk, a máshol talán elképzelhetetlen, abszolút sötétséget is: egy biztonságos helyen egy percre lekapcsoljuk a lámpánkat, ami bizarr, de felejthetetlen élmény. Állítólag ha felemeljük a kezünket és sokáig nézzük, egy idő után a képzeletünk csalfa játékba kezd és elkezdjük látni a körvonalait – eddig azonban mi most nem várunk, hiszen rengeteg jeges csoda vár még ránk.

„A barlangban talált legrégebbi jégrétegek a becslések szerint több ezer évesek és még mindig növekednek. Néhol jól látszanak az egymásra építkező jégrétegek: pont úgy kell elképzelnünk őket, mint a fák évgyűrűit, amelyek számtalan információval szolgálnak az elmúlt évtizedek történéseiről. Ami viszont mindig is foglalkoztatta az embereket, az a jégképződmények kora. Földtani és tudományos adatok, illetve a jégből vett lerakódásokon végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a jégbarlang legrégebbi jégrétegei nagyjából 8-10 ezer évesek. Ám érdemes szem előtt tartani, hogy a barlang története körülbelül 6 millió évre nyúlik vissza. A jégképződmények pedig rendkívül friss jelenségek, a barlang minden évben más és más arcát mutatja” – hangsúlyozta Schillinger Norbert.

Mesterséges világítás a jégbarlangban nincsen, de a karbidlámpák és magnéziumcsíkok égetésével jól láthatóvá válnak az évezredek lerakódásai a barlang jégrétegében Forrás: Jeki Gabriella

A barlang létezéséről sokáig csak a helyiek tudtak, akik meggyőződéssel hitték, hogy a Hochkogel-hegy oldalában tátongó réssel a pokol bejáratát találták meg, ezért nem voltak hajlandók belépni és felfedezni azt. A babona egészen 1879-ig tartotta magát, amikor Anton Posselt, egy salzburgi természettudós úgy döntött, hogy bemerészkedik. Egy évvel később részletes jelentést tett felfedezéséről egy hegymászó magazinban, de beszámolója senkit nem érdekelt: az Eisriesenwelt léte ezután évtizedekre újra a homályba merült. Aztán jött Alexander von Mörk, osztrák festő barlangkutató, aki azon kevesek közé tartozott, akik emlékeztek Posselt felfedezésére.

Az óriási jégbirodalomban monumentális termeken haladhatunk végig, ahol különleges jégalakzatokat csodálhatunk meg Forrás: Jeki Gabriella

Innen felgyorsultak az események:

• 1911. augusztus 10-én Mörk és társai megalapították az ausztriai Barlangkutató Egyesület „Salzburgi Tagozatát”;

• az Eisriesenwelt első feltárását különböző okok miatt le kellett mondani;

• 1912-től Mörk feltáró expedíciót vezetett a barlangba;

• 1913. augusztus 2-án egy, a korábbinál jobban felszerelt expedíció indult;

• 1913-ban Mörk, Hermann Rihl és Erwin Angermayer megmászta a jégfalat;

• 1913. szeptember 26. Mörk a vízpermettel és széllel dacolva átkelt a Vihar-tavon (Sturmsee), ami mögött egy hatalmas termet fedezett fel, amelyet később róla neveztek el;

• Mörk utolsó útja során a „Mörk-gleccser” (Mörkgletschers) elejéig jutott;

• 1914. október 23-án Mörk a Verbandsplatzon meghalt;

• 1920-ban felépítették a felfedezők számára kialakított kunyhót, a Forscherhüttét;

• ugyanebben az évben kialakították az első utakat a hegyre, illetve az első primitív mászóberendezéseket a barlangban;

• hamarosan megérkeztek az első turisták;

• a barlang hirtelen jött népszerűségre tett szert;

• 1924-re a barlang teljes jeges része egyszerű fadeszkákon járható volt;

• Mörk urnáját 1925. június 28-án temették el végrendelete teljesítéseként az úgynevezett „Mörk-dómban”;

• ezután megépült egy másik kunyhó, a Dr. Oedl-ház (Friedrich Oedlról nevezték el, az Eisriesenweltben végzett kutatásai elismeréseként), valamint Werfen és Tänneck utak;

• 1953-tól egy kezdetben burkolatlan, egysávos, kalandos út vezetett a hegyre;

• 1955-ben létesítettek egy felvonót, amely a gyalogút legmeredekebb részét (1084 méterről 1586 méterre) néhány perc alatt teszi meg;

• 2015-ben ismét felújították a felvonót, amely a mai napig büszkélkedhet az Európa legmeredekebb felvonója címmel.

A jégszobrok, figurák és jégfalak teljesen elbűvöltek minket. Egyszerűen nem hittük el, amit látunk. Majd ahogy a túra a végéhez közeledett és elkezdtük leereszkedni újra a külvilág felé, akkor kezdtük csak felfogni, hogy minek is lehettünk a részesei. Ilyenkor érzi magát az ember igazán kicsinek a természet hatalmasságával szemben.

A barlang szájától fantasztikus kilátás nyílik szép időben az osztrák Alpok hegyvonulataira Forrás: Jeki Gabriella

Az Eisriesenwelt szezonális látványosság, május 1. és október 26. között tart nyitva, novembertől áprilisig zárva van. A látogatásra érdemes legalább három-négy órát szánni. És bár a barlang esőben és napsütésben is nyitva tart, próbáljuk meg az utóbbit kifogni: a barlang szájától és az odavezető útról gyönyörű kilátás nyílik az Alpok hegyvonulataira.