Természeti tragédia fenyeget egy brit szigetcsoportot

Forrás: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Az MTI által közzétett hír szerint a természetvédelmi szakemberek már több mint 3000 madártetemet gyűjtöttek össze, hogy elégetésükkel elejét vegyék a fertőzés továbbterjedésének, de attól tartanak, hogy további sok ezer legyengült, beteg madár a sziklákról közvetlenül a tengerbe potyoghatott.

Alkafélék csapata a Farne-szigetek egyik szikláján. Forrás: Getty Images

Az Anglia északkeleti része, Northumberland grófság partjai mentén elterülő, a National Trust felügyelete alatt álló, nemzetközileg is jelentős madárélőhely 23 fajnak, 200 ezer madárnak ad otthont. A ragály leginkább a sziklákon fészkelő fajokat sújtja, a vegyvédelmi öltözetet viselő vadőrök által összeszedett tetemek között különösen sok a lumma, a lunda és a csüllő.

Az elpusztult madarak között találtak több meggyűrűzöttet, köztük egy nyolcéves sarki csért, amely nyolcszor tehette meg az utat az Antarktiszra és vissza, összesen 230 ezer kilométert repülve. Megtalálták a tetemét egy 16 éves csüllőnek (sirályféle) is, amelyet 2006-ban gyűrűztek meg a szigeteken.

A terület már csaknem száz éve van a National Trust kezelésében, de nincs feljegyzés arról, hogy az ott élő tengerimadár-kolóniák valaha is ki lettek volna téve ilyen nagy veszélynek – közölte Simon Lee, a rezervátum igazgatója.

A National Trust a kormány segítségét kérte a járvány leküzdéséhez.

Évente 45 ezer ember látogat a Farne-szigetekre, ami július eleje óta le van zárva a turisták elől a madárinfluenza-járvány miatt.