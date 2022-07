2022. július asztrofotója: Tejút a szalmabálák felett

Kövesi Péter Püspökladány határában fényképezte le az égi országutat, amihez modern fototechnikát alkalmazott. Beszámolóját az alábbiakban olvashatjuk. „Július 2-án délután, még az újhold időszakában bejártam a település déli részét, mert régóta terveztem egy képet a Tejútról szalmabálákkal. Ekkor már a földek nagy részén megtörtént a búza aratása, de a bálákat egyből össze is szedték, feltételezhetően a nagy szárazságból adódó tűzveszély miatt. Végül megtaláltam az egyetlen helyet, ahol kint hagyták. Elhatároztam, még aznap este kimegyek fotózni, de nem jártam sikerrel, mivel addigra ott is felszedték az összeset, legalábbis akkor még úgy látszott a vaksötétben. Két nappal később újra elindultam helyszínt keresni, és megláttam, hogy a korábban kiszemelt helyszínnel szomszédos földön kint maradtak a bálák. Két nappal korábban ezt a sötétben nem láttam meg, mivel éppen a túloldalról közelítettem meg a helyszínt. A lámpám fénye sem volt elég erős, hogy észre vegyem a távolabbi, körbálákat. Gondoltam, teszek még egy próbát. Aznap este félve mentem ki, de szerencsére a helyén volt minden, csak eléggé szétszórtan, ahogy az a végeredményen is látszik.

A kép egy Nikon D3500-as vázzal és egy fix 35mm-es f/1,8 fényerejű objektívvel készült, ISO 3200, f/1,8, 8 másodperc beállítások mellett. Nem volt egyszerű dolgom, mivel nincs nagyobb látószögű lencsém ilyen fényerővel, ezért a végleges fotó több képből áll össze. Összesen 33 darab álló kép készült: soronként 11 képel, 3 sorban pásztázva végig a déli égboltot. A képek összefűzése Image Composite Editor szoftverrel történt, a végeredmény pedig egy 220 megapixeles (19288×11425) fotó lett. Az utómunkát Photoshopban csináltam, ahol már le kellett csökkenteni a kép méretét, hogy elbírjon vele a gépem. Így a kész fotó 36 megapixel lett (8000×4500). Az ötlet Trevor Dobson ausztrál fotóstól származik, aki többnyire fix 35 és 50mm-es objektívekkel fotózta a Tejútrendszert.”