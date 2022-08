A kommunikáció segíti a csimpánzokat a vadászatban

A vadászatkor a csimpánzcsapat egy speciális hívóhangot használ, s ennek hatására többen csatlakoznak a vadászó csapathoz, s nagyobb sikerrel ejtik el az áldozatukat. A Zürichi Egyetem számol be arról a kutatásról, amelyet kollégáik és a bostoni Tufts Egyetem szakemberei végeztek, s amelyről a Science Advances folyóirat közölt tanulmányt. Ma már jól tudjuk, hogy a csimpánzok nemcsak békés gyümölcsfogyasztók, hanem időnként vadásznak is, ám a fehérjegazdag zsákmány, gyakran egy-egy, a lombok közt gyorsan mozgó kisebb majom elejtéséhez társaik segítségét is igénybe veszik. A szakembereknek most először sikerült bizonyítaniuk, hogy a társakat speciális, vadászatra felhívó hangadással toborozzák.

Minél többen csatlakoznak a vadászathoz, annál esélyesebb, hogy sikerrel járnak. Forrás: Kibale Chimpanzee Project

Az ugandai Kibale Nemzeti Parkban végeztek megfigyeléseket egy 1987-től folyamatosan követett Kanyawara-csimpánzközösség tagjain, a megfigyelések ideje alatt, 1996-2018 között a csimpánzcsapat 40-57 közti tagból állt. A több mint 2 évtized megfigyelései során 300 vadászatot követtek a kutatók, s felfedezték, hogy az ugatásszerű hangok kiadásával gyűjtöttek maguk köré többet a csapat tagjai közül, s hatékonyabban vadásztak. A „vadászugatás” a többi csimpánz számára jelzi az adott egyed szándékát, s több csapattársat győzhet így meg a egyed a csatlakozás előnyéről, s az ugatás elhangzását követően gyorsabbá is vált a zsákmány üldözése, a megfigyelések szerint.

Ugatáshoz hasonlító hangot ad ki a csimpánz, amikor csapattársait vadászatra hívja. Forrás: Kibale Chimpanzee Project

A hangadás vadászat közben eleve segítség, hisz a lombok közt nem minden vadászó csapattag látja a zsákmányt, az azonban egyelőre nem világos, hogy vajon a „vadászugatás” hangját szándékosan a vadászat segítéséhez alkalmazzák-e a csimpánzok.

Az széles körben elfogadott tény, hogy a kommunikáció és az együttműködés kézen fogva jár az emberek körében, s ennek az összetettebbé válása vezetett el végül a nyelv kialakulásához. Az azonban nem ismert, hogy evolúciós múltunkban mennyire messzire nyúlhat vissza a kommunikáció és a kooperáció kettőse. A most, a csimpánzokban feltárt esetek alapján a kutatók úgy vélik, már a velük közös ősünkben, 7 millió évvel ezelőtt is meglehetett.