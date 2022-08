Barátkozz, ne háborúzz!

A legtöbb emlős megtámadja a sajátjától eltérő csoportba tartozó fajtársakat, azonban egész más történt, amikor egy delfinkutató 2013-ban foltos delfinek csapatainak találkozását látta. Egy 46 delfinből álló csapat beleúszott egy kb. 120 delfinből álló másik csapatba, ám ahelyett, hogy kitört volna a csetepaté, a két csapat összeolvadt, barátságok kötődtek az egyes tagok közt, és valószínűleg párosodtak is. A Royal Society Open Science folyóiratban közölt tanulmányt a Science ismertette.

A kutatók 5 éven át figyeltek két delfincsapatot a Bahamák közelében, s eközben alakult úgy, hogy a két csapat tagjai apránként egy csapattá váltak, eleinte csak néhány egyed, majd évről évre egyre több állt be a közös csapatba. A két eltérő eredetű (160 km-re éltek egymástól, egy mély csatorna választotta el sekélytengeri élőhelyeiket) delfincsapat tagjainak pöttyözése közt is eltérések voltak, így messziről észre lehetett venni, ha kevert csapattal találkoztak a szakemberek – ekkor aztán külön megfigyelésekkel vizsgálták a közösséget. Udvarló viselkedést is megfigyeltek, feltételezve, hogy néhányan párosodtak is; illetve a hímek közt kialakult barátságokat is látták. A delfintársadalmak működésében alapvető szerepe van a hímek közti barátságoknak, s számtalan olyan megnyilvánulást figyeltek meg, amely ezt igazolta: egymás érintése uszonyokkal, illetve az orrukkal, közös úszás hasonlóan ahhoz, ahogy a delfinanyák és borjaik úsznak együtt. Az azonban különös volt, hogy a hímek közti barátságok alapesetben a fiatal, kamasz delfinek közt alakul ki egy-egy csapaton belül, itt viszont teljesen felnőtt állatok is barátokká váltak. A kutatók szerint elképzelhető, hogy ez a ragadozók elleni közös védekezési stratégia része lehet, esetleg a nagyobb mélységben zajló közös vadászatok sikerét segítheti elő.

A szárazföldi emlősök között a bonobók körében játszódik le hasonló, békés összekapcsolódás, így most már két állatfaj van, amelyek körében megjelent ez a szokatlan viselkedés, amelynek megfigyelésével a békés együttélés evolúciójáról is többet megérthetünk majd.

A kutatók úgy vélik, hogy a megfigyelt békés csapategyesítés valami olyan viselkedési jellemző, amire a jövőben, ha az élőhelyek átalakulnak a klímaváltozás miatt, a delfineknek nagy szükségük lehet.