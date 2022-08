Halálos ugródeszka

A Bristoli Egyetem kutatói mutatták be azt a felfedezésüket, amely egy, Borneó dzsungeleiben honos kancsóka, a Nepenthes gracilis halálos csapdájának működését írta le. A Biology Letters szakfolyóiratban megjelent tanulmányukban a kutatóknak most először sikerült bemutatniuk, miként is működik a kancsó teteje. A növényfajt és rokonait is megvizsgálták, mikro-CT segítségével mérték fel, hogy a kancsó mely részei deformálódnak erőhatás következtében, s milyen alak szükséges az optimális hatáshoz.

A mérések alapján kiderült, hol is helyezkedik el a kancsóka „rugója” s miként hat a működése a fedélre. Forrás: University of Bristol

A kancsóka csapdája – amelyről a nevét kapta – zsákszerű levélmódosulat, s egy kis tető lóg felette, amely egy különleges, rugós szerkezet segítségével a ráhulló esőcseppek hatására igen erőteljesen megrezdül. A rugó a kancsó hátsó falában helyezkedik el, és szokatlanul működik. Először is a tetőcske ennek hatására könnyedén mozog lefelé irányban, de felfelé már nem. Ha egy esőcsepp a tetőcskére hullik, az nagyon gyorsan lefelé csapódik, s ezzel a tetőcske alsó felén kapaszkodó rovarok belezuhannak a kancsóban lévő emésztő hatású folyadékba. A visszafelé tartó csapódáskor azonban a rugó igen gyorsan leállítja az ellentétes irányú mozgást, ami azt teszi lehetővé, hogy a csapdatető szinte azonnal ismételt működésre képes. A rugó elhelyezkedése azt is garantálja, hogy a tető kizárólag függőleges irányban tud mozogni, nem inog vagy csavarodik, így nagyobb energiával tud lecsapódni, s kifejteni a kívánt hatást. A növényfaj, hogy a különleges csapdafedél hatását ki is tudja használni, a fedél alsó oldalán termeli a rovarokat csalogató nektárját.

A kutatók által részletesen leírt működés anyag- és energiatakarékos mechanikai szerkezetek tervezésében is segítséget nyújthat. „Az ugródeszka elvén működő csapdák akár olyan energiakinyerő mechanikus rendszerek kidolgozásához is elvezethetnek, amelyek az esőcseppek vagy a jégeső energiáját csapolhatnák meg” – tette hozzá Anne-Kristin Lenz, a kutatás vezetője.

Ez a trükkösen működő csapdafedél a Nepenthes gracilist az egyetlen olyan ismert növényfajjá teszi, amely külső energiaforrást hasznosít gyors mozgás érdekében, saját anyagcseréje költségei nélkül.