Összefogással nyernek új életet a tengerekben hagyott halászhálók

Új életet nyerhetnek a világszerte a tengerekbe, óceánokba akarva-akaratlanul bekerülő halászhálók, amelyek az ENSZ jelentése szerint évente több mint 580 millió kilogrammot tesznek ki. Az összes tengeri hulladék egytizedét jelentő, úgynevezett szellemhálóknak azonban csak egy része végzi véletlenül a vízben: a sérült vagy illegális tevékenységre használt eszközöket gyakran szándékosan hagyják hátra tulajdonosaik. A hálók ezután egyfajta „szellemként” folytatják útjukat a vízben, miközben visszafordíthatatlan károkat okoznak az élővilágában. Szinte láthatatlannak tűnnek a víz alatt és tengeri állatok millióit pusztítják el, ráadásul mikroműanyaggal szennyezik vizeinket, amik a különböző élelmiszerekkel együtt bekerülnek az emberi szervezetbe. Éppen ezért van szükség a minden eddiginél nagyobb összefogásra.

Amikor 2013-ban megalakult a Healthy Seas (magyarul: Egészséges Tengerek) nevet viselő szervezet, alapítói még nem is sejtették, hogy munkájuk ennyi támogatóra talál. Egyfajta misszióként fogalmazták meg, hogy felveszik a küzdelmet a szellemhalászat jelenségével, amely korunk egyik legnagyobb tengeri szennyezési problémája. Mára világszerte több mint 250 önkéntes búvár csatlakozott hozzájuk, hogy a halászati ágazat érdekelt feleivel összefogva, közösen lépjenek fel a tengeri hulladék megelőzése és eltávolítása érdekében. Ennek jegyében már több száz tonna hulladékhálót gyűjtöttek össze, miközben biztosítják, hogy azok értékes erőforrássá, újrahasznosított alapanyaggá váljanak. Hisznek abban, hogy az egészséges tengerekkel kapcsolatos szemléletmódjuk hozzájárulhat a természetes vizek szennyezésének megoldásához; most és a jövőben egyaránt. Egész évben rendszeres „takarításokat” szerveznek Európa különböző országaiban (Északi-, Adriai-, Balti és Földközi-tenger, Csendes-óceán), Új-Zélandon és Egyiptomban (Vörös-tenger), szorosan együttműködve az önkéntes technikai búvárokból álló Ghost Diving szervezettel. Az idei évtől pedig az amerikai és ázsiai területekre is kiterjesztették a munkájukat.

Világszerte több mint 250 önkéntes búvár részvételével szabadítják meg a tengereket a szellemhálóktól és más hulladékoktól Forrás: Healthy Seas

„Ezek a búvárok korábban is gyakran merültek a kedvenc első- és második világháborús hajóroncsaiknál, miközben a saját szemükkel látták, hogy mekkora dráma bontakozott ki a vízfelszín alatt, ahol a tengeri élőlények szó szerint az életükért küzdöttek a halászhálók és a műanyagszennyezés miatt. Ekkor döntöttek úgy, hogy szabadidejükben önkéntesként támogatják a nemzetközi környezetvédő szervezetek munkáját. Ekkor alakult meg vagy jött létre a Healthy Seas. A búvárok természetesen nemcsak a halászhálókat, hanem mindent mást is felhoznak a víz alól, amiknek nincs helye a tengerekben. Babakocsit, autógumikat, mosógépet, de már egy robogót is ki kellett halászniuk. Évekig használták az emberek egyfajta szeméttelepként a tengert, és ennek bizony nyoma maradt. A tengeri hulladék ugyanis nem ismer határokat, ezért egyre növekvő globális probléma; az egyszer használatos műanyag termékekkel együtt súlyos kockázatot jelentenek a tengeri ökoszisztémákra, a biológiai sokféleségre és az emberi egészségre nézve” – mutatott rá Mikos Veronika, a Healthy Seas szervezet igazgatója, akivel a horvátországi Krnicában egy hajó fedélzetén beszélgettünk a Hyundai Magyarország jóvoltából, miközben az kifutott a nyílt vízre, ahol a búvárok elhagyott halászhálókat kerestek és találtak az alattunk tátongó, 20-30 méteres mélységben.

A Healthy Seas a projektjei révén a már meglévő tengeri hulladék eltávolítását, illetve annak megelőzését tűzte ki célul, miközben gondoskodik arról, hogy az összegyűjtött halászhálók új, fenntartható termékekké váljanak. Így kapcsolják össze a tengerek védelmét a körforgásos gazdasággal. A szervezet egyik alapító partnere az olasz Aquafil cég a nylon halászhálókat – más nylonhulladékkal együtt – ECONYL® (egyfajta ökonejlon) fonallá alakítja. Ebben a történetben a hulladék nem a termék életciklusának vége, hanem a fenntartható terméktervezés ugródeszkáját jelenti, ami világszenzációnak számít.



„Minden halászháló, amit a búvárok a tengerben találnak, egy raktárba kerül a világ minden tájáról. De ezek nemcsak halászhálók, hanem más hulladékok is, például régi szőnyegek, műanyag alkatrészek, textilszövetek és hasonlók. Ezekből egyfajta fonal, ECONYL®, majd később szövet készül. Az ökonejlon végtelenszer újrahasznosítható és ebben különbözik a más, újrahasznosított anyagoktól. Mi vagyunk az egyetlenek a világon, akik ezt a kémiai újrahasznosítási eljárást ipari méretben használjuk. Amikor belefogtunk ebbe a vállalkozásba, egyértelműen úttörőnek számítottunk és minden újdonság volt számunkra. A működésünk első kilenc hónapjában például kétszer is le kellett állnunk. De nagyon lelkesek voltunk, hiszen tudtuk, hogy a halászháló egy fantasztikus alapanyag” – magyarázta a szlovén ljubljanai raktárban és gyárban tett látogatásunk alkalmával Maria Giovanna Sandrini, az Aquafil brand és vállalati kommunikációs igazgatója.

A Healthy Seas egyik alapító partnere az olasz Aquafil, aki a nylon halászhálókat más nylonhulladékkal együtt ECONYL ® fonallá regenerálja Forrás: Jeki Gabriella

Tény, hogy az együttműködés és összefogás kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a világ a problémától a megoldás felé haladjon. Az emissziómentes mobilitási megoldások fejlesztése iránt elkötelezett Hyundai és a tengeri ökoszisztémák védelme terén felbecsülhetetlen tapasztalattal rendelkező Healthy Seas egyaránt arra törekszik, hogy a világot élhetőbb, jobb hellyé tegye az elkövetkező generációk számára.

A Hyundai 2021 áprilisában jelentette be partnerségét a Healthy Seas-zel a „fenntartható jövő előmozdítása érdekében”, melyet a közelmúltban 2023-ra is meghosszabbítottak. Mindez lehetővé teszi a szervezet számára, hogy programjait egész Európára kiterjessze, különösen Görögországra, Németországra, az Egyesült Királyságra, Hollandiára, Spanyolországra, Olaszországra és Franciaországra. A Hyundai így több módon tud hozzájárulni a tengerek műanyagoktól és halászati hulladékoktól való megtisztításához. Néhány Hyundai modell kárpitja már most is ECONYL® alapanyagból készül, például az IONIQ 5 modell padlószőnyege.

A Hyundai-jal való partnerség lehetővé teszi a Healthy Seas számára, hogy programjait egész Európában kiterjessze Forrás: Healthy Seas

És hogy mi a különbség az ECONYL® szőnyeg és bármely más szőnyeg között? Leginkább az, hogy ez az anyag a fent említett, speciális fonalból készül, amelyet a halászhálók és más textíliák újjászületéséből nyernek. Minősége megegyezik a fosszilis nyersanyagból származó nejlonfonallal, ugyanakkor sokkal kisebb a környezetterhelése.

A Healthy Seas (és a Hyundai együttműködése) a fenntarthatóság három pillérét képviseli:

• az oktatás és figyelemfelkeltés révén pozitív és hosszan tartó hatást kívánnak gyakorolni a tengeri környezetre, a gyerekeket és a felnőtteket figyelmeztetve a szellemhálók tengeri élővilágra és biológiai sokféleségre gyakorolt pusztító hatásaira;

• tengervédelmi munkájuk három részből áll, a megelőzésre, a tisztításra és az oktatásra összpontosítanak, amelyek mind elengedhetetlenek a szellemhalászat jelenségének enyhítéséhez;

• a tájékoztatási tevékenység arra fókuszál, hogy felelős és fenntartható termékalternatívákat kínáljon számos iparágazat – pl. divatipar, lakberendezés -számára.

• +1 nyomon követik a tengerekből kihalászott szellemhálók útját a fenntartható, új termékekké válás során.