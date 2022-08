Az igen apró termetű orchidea, a Corybas sinii a talajszinten nő, mohával borított felszínen és elpusztult fatörzseken, virága görbe kürt alakú. A magányosan álló, a talajtól alig pár centire emelkedő virágok tövében egyetlen szív alakú levél látható.

Az egész növény alig pár centis. Forrás: inaturalist

A virágot apró rovarok porozzák be, a feltételezések szerint e fajnak és kb. 160 rokonának is a gomba termőtestekre emlékeztető virága van, amelyet a beporzók össze is tévesztenek a gombákkal. Különlegessége még a virág tövéből kinyúló, bajuszra emlékeztető néhány szálacska, ezek a virág csészelevelei.

A bajuszra emlékeztető csészelevelek oldalnézetből feltűnőek igazán. Forrás: inaturalist

A Corybas nemzetségbe tartozó orchideák a Himalájától Polinézia egyes szigeteiig, Ázsia déli részén és Óceániában elterjedtek. Kínában hat faja él e nemzetségnek, s tudományos szempontból mind igen értékesek, mondta el Szun Veibang, a Kínai Tudományos Akadémia Botanikai Intézetének kutatója, aki néhány társával a nyár derekán vágott neki a nedves erdőségnek az aprócska virágok után kutatva, és mintegy 700 virágzó egyedet sikerült megtalálniuk.

Galéria Különleges és ritka orchidea virágzik Kínában Forrás: CAS / Chang Gong Különleges és ritka orchidea virágzik Kínában Forrás: CAS / Jiang Bo Különleges és ritka orchidea virágzik Kínában Forrás: CAS / Fang Qiaoran Különleges és ritka orchidea virágzik Kínában Forrás: CAS / Fang Qiaoran Különleges és ritka orchidea virágzik Kínában Forrás: CAS / Jiang Bo

A faj Kína keleti részén és Tajvan szigetén is él, hegyvidéki, 1500-2300 méter közti magasságban, júniustól novemberig nyílik. Ritkasága miatt veszélyeztetett a természetvédelmi státusa.