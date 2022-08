Elaltatták Freyát, a rozmárt

2022. augusztus 14-én elaltatták Freyát az Oslo-fjordban – számol be az AFP. A rozmárok alapvetően ritkán időznek a környéken, a nőstény megjelenése ezért rengeteg érdeklődőt vonzott a területre. A hatóságok szerint az elaltatás volt az egyetlen megoldás, szakértők ugyanakkor elítélték a döntést.

A hatóságok úgy értékelték, hogy az állat jelenléte veszélyezteti az embereket. „Gondosan megvizsgáltunk minden lehetséges megoldást. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel sem tudjuk garantálni az állat jólétét” – mondta Frank Bakke-Jensen, a Norvég Halászati ​​Igazgatóság vezetője.

A hatóságok hiába szólították fel többször a lakosságot, hogy tartsák a távolságot a 600 kilogrammos nősténytől. A bámészkodók közelsége nemcsak az emberekre veszélyes, a rozmárokat is nagy stressznek teszi ki.

Freya neve a skandináv mitológia szépség- és szerelemistennőjére utal. A példány július közepe óta szerepelt a hírekben, miután felbukkant a norvég fővárosnál. Az állat nagyokat szunyókált, madarakat kergetett, illetve csónakokra mászott fel, nem egyszer elsüllyesztve azokat.

