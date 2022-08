Apálykor támadnak a kék tarisznyarákok

A Virginiai Tengertudományi Intézet ökológusa, Dr. Davis Johnson ugyan már 20 éve a tengerparti sós mocsarakban végez megfigyeléseket, nemrégiben azonban olyasmit látott, ami még egy ilyen tapasztalt szakember számára is meglepő volt. A kutatót és kollégáit 2021 szeptemberében a virginiai sós mocsarak egyikében érte az apály, és azt vették észre, hogy a kék tarisznyarákok kicsiny, vízzel telt üregekben elbújva kitámadtak a mit sem sejtő integetőrákokra.

„Izgalmas volt, hisz egy kimondottan vízi ragadozó volt előttünk, amelyik a víz alatt vadászik, eszik, lélegzik, szaporodik, és most a vízen kívül keresett magának táplálékot.” – mondta Johnson. „Olyan volt, mint amikor a krokodilok lesből támadnak a gnúra Afrikában.” A kutatók az Ecology szakfolyóiratban mutatták be a különleges felfedezésüket, és sikerült videókat is felvenniük a különleges támadásokról.

Volt olyan rák, amelyik 70 méterre volt a víz peremétől, ez mintegy 800 rák-testhossznyi távolság. A kék tarisznyaráka sáros álcájából hirtelen kiugorva kapta el a másik rákot, majd azt a kis vizes üregbe visszavonultan elfogyasztotta. Persze az ismert, hogy a kék tarisznyarák az integetőrákokra vadászik, azonban ezt eddigi ismereteink szerint csak a vízben teszi. A félig szárazföldi életmódú integetőrákok apálykor védetten keresgélhettek a feltárult tengerfenéken az eddigi elképzelések szerint, azonban a megfigyelések ezt most megcáfolták.

A Minuca pugnax nevű helyi integetőrák-faj hím példányai. (A nőstények ollói egyformák.) Forrás: inaturalist

Felmerül, hogy vajon mennyire lehet elterjedt ez a viselkedés a kék tarisznyarák esetében, mennyire tekinthető sikeresnek e stratégia? Vajon maguk ássák a kis gödröket, vagy a természetesen előfordulókat használják ki? Miként viszonyulnak a ragadozókhoz (sirályok, gémek, kócsagok), amelyek egyébként az integetőrákokra vadásznak ilyenkor? Van-e más vízi állat, amely hasonló vadászatra adja a fejét?

A kutatók visszatértek a helyszínre a felfedezés után két héttel, és újabb, már célirányos megfigyeléseket végeztek. Ezekből a megfigyelésekből és újabb felvételekből sok érdekességet is leszűrtek, például azt, hogy a legtöbb így vadászó kék tarisznyarák fiatal, nem ivarérett egyed volt, és azt, hogy az üregek a rákok méretét tükrözték, így valószínűleg ők áshatták maguknak – ezt később a videók igazolták is. Azonban nem voltak hűek az üregeikhez, a támadások után a legközelebbi elérhetőbe húzódtak vissza, akár egy vízzel telt lábnyomba is, illetve elzavarták a közeli üregben már ott lévő másik kék tarisznyarákot.

Kiderült, hogy a lesből támadások harmada volt sikeres vadászat – ez háromszor nagyobb arányú sikerességet jelent, mint a jegesmedve vadászata, és körülbelül olyan hatékonyságú, mint a házi macskáé. Úgy tűnik, az iszapos álca jó álca a rákok számára, mivel a ragadozók se vették észre őket, egy esetben szó szerint centikre sétált el egyik mellett egy, egyébként rájuk vadászó sirály (a fenti videóban ezt is megnézhetjük).

Lila mocsári tarisznyarák, Sesarma reticulatum Forrás: Virginia Institute of Marine Science

A különös tevékenységet egy másik rákfaj szintén nem hétköznapi tevékenysége segítheti elő: a Sesarma reticulatum nevű lila mocsári rák a parti zsinegfű-csomókat “lelegeli”, s ezzel lecsupaszítja a felszínt, Johnson szerint ennek köszönhetően a kék tarisznyarákok könnyebben ásnak üregeket maguknak. Az elméletre némiképp igazolás lehet az, hogy a lecsupaszított területeken kétszer annyi volt a kék rák is és az integetőrák is, mint a növényekkel teli partszakaszokon.

A különös viselkedés azt jelzi, a parti sós mocsarak e rákok számára sokkal fontosabb terepet jelentenek, mint eddig hitték, s emellett remek megfigyelési lehetőségeket is rejt magában a helyzet az ökoszisztémák összekapcsolódására. „Ahogy a krokodil összeköti a folyót a szavannával, s ahogy a grizzly az erdőbe viszi a lazacból nyert energiát, úgy kapcsolja egybe a kék tarisznyarák a sós mocsarat a közeli tengerrel.” – tette hozzá Johnson.