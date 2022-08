Különleges mintázatú éjszakai lepke

Az éjszakai lepkék megfigyelése, és egy adott terület lepkefajainak a felmérése abból áll, hogy egy erős fényű higanygőz lámpát egy generátor segítségével működésbe hoznak. Maga a lámpa pedig egy hófehér lepedő elé kerül, és a lepkék már jönnek is a csalogató fényforrásra.

A napokban a Bakonyalján egy ritkulóban lévő faj az esti pávaszemes szender is megjelent a fénynél, amelynek hernyója gyümölcsfákon él, de a láprét szélén előforduló fűzfán is. Kevés embernek adatik meg, hogy találkozhat az esti pávaszemes szenderrel, mert napközben rejtő színe révén észrevehetetlen a fák törzsén, és kizárólag csak éjszaka repül. Így fotószsákmánynak is kitűnő e szépséges faj. A lepkefaj védett, gyűjtése szigorúan tilos.