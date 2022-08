2022. augusztus asztrofotója: Rakéta füstcsóvája

A floridai hajnal fényeiben az indítás pillanatai hihetetlen látvánnyal szolgáltak. Bocz Bálint és Nagy Szabolcs a „Spacejunkie menni Amerika” projekt keretében számos űrkutatással kapcsolatos helyszínt keresett fel az USA-ban a nyár folyamán. Beszámolójukat az alábbiakban olvashatjuk. „A United Launch Alliance augusztus 4-én indított Atlas-V rakétája mindenképp speciális helyet foglal el a Youtube-csatornánk életében, hiszen a legelső élő közvetítésünk során is egy ilyen típusú űreszköz indult, illetve első személyes élményünk is ehhez köthető. Körutunk során abban reménykedtünk, hogy legalább egy felbocsátást élőben láthatunk Ehelyett kettő is megadatott, ráadásul egy napon belül! Arra, hogy egy nap két rakétaindításra is sor kerüljön Cape Canaveralban, 1967 óta nem volt példa.