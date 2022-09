Ausztrália északnyugati területén, Kimberley régióban végeztek orchideafelmérést mintegy 30 éven át helyi botanikusok, és most a Telopea szakfolyóiratban egy nagy összefoglaló tanulmányban mutatták be a talált virágokat. A szakemberek terepjárók, helikopterek, biciklis és gyalogos közlekedés segítségével járták be a rendkívül tagolt és igen változatos felszínű területet. (Kimberley régióról kapta a nevét a kimberlit nevű kőzet, amely a gyémántbányászatból ismerős lehet, ma is Kimberley területén bányásszák a világ gyémántjainak harmadát.)

Egy kiragadott hely látképe Kimberley régió változatos tájából. Forrás: pixabay

Az orchideákról elsődlegesen a fülledt dzsungelek jutnak eszünkbe, Kimberley pedig erősen évszakos klímájú, és 9 hónapon át szárazság van, ám ennek ellenére is szép számban található itt orchidea. Ezek közül négy faj eddig ismeretlen volt, és számos, már ismert faj csak e régióban honos, endemikus.

Veszélyt jelentenek ezekre a gyakran csak kis területen előforduló fajokra a kivadult disznók, amelyek kitúrják a gumókat, illetve a tűzvészek (egyik Dendrobium-faj valószínűleg eltűnt egy néhány évvel ezelőtti tűz miatt, ami az egyetlen ismert élőhelyén pusztított).

Galéria Gyönyörű orchideák Ausztráliában Calochilus barbarossa, a negyedik új faj. Forrás: Telopea Gyönyörű orchideák Ausztráliában Calochilus holtzei Forrás: Telopea Gyönyörű orchideák Ausztráliában Calochilus kimberleyensis, szintén frissen felfedezett orchideafaj Forrás: Telopea Gyönyörű orchideák Ausztráliában Dendrobium dicuphum Forrás: Telopea Gyönyörű orchideák Ausztráliában A Dipodium ammolithum is újonnan felfedezett. Forrás: Telopea Gyönyörű orchideák Ausztráliában Az egyik újonnan felfedezett faj: Dipodium basalticum Forrás: Telopea Gyönyörű orchideák Ausztráliában Eulophia bicallosa Forrás: Telopea Gyönyörű orchideák Ausztráliában Pecteilis elongata Forrás: Telopea Gyönyörű orchideák Ausztráliában Pecteilis eurystoma Forrás: Telopea Gyönyörű orchideák Ausztráliában Pecteilis ochroleuca Forrás: Telopea Gyönyörű orchideák Ausztráliában Phoringopsis byrnesii Forrás: Telopea

Rábukkantak olyan fajokra is, amelyek innen 1000 kilométeres távolságban, a sivatag túloldalán élnek legközelebb, ezekben az esetekben felmerül a fajképződés esélye is, amit csak genetikai elemzéssel lehetne eldönteni. Számos korábban leírt faj esetében sikerült azonban a korábbiaknál jóval alaposabb információkat begyűjteni a virágokról, összehasonlítva a fajok képviselőinek külső jegyeit.

Érdekesség, hogy még a nálunk élő füzértekercs rokona is megtalálható ezen a távoli vidéken, ez látható nyitóképünkön.