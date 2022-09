Drónnal figyelték meg, hogyan vadászik egy vadmacska

A megfigyeléseket Hegedüs Kinga és Bakó Gábor végezték 2022. szeptember 6-án, egy legelőn, ahol a ragadozó a magas fűben vadászott rágcsálókra és rovarokra. Bakó Gábor elmondta, hogy az állat hagyományos teleobjektíves fényképezéssel nem volt lekövethető, mert nagyon hamar felismerte a tőle 80 méterre lévő embereket és rejtőzködve folytatta a vadászatot.

A vadmacska hazánkban is veszélyeztetett faj, a fosszíliák tanúbizonysága szerint egy millió éve él Európában. Fő ismertetőjegye a végéig egyenletesen vastag és a csúcsán mindig tompán lekerekített, bunkós végű farok, amelyen legalább 5 fekete gyűrű található. Színe mindig szürkésbarna, a test alsó felén és a lábak belső részén okkersárga beütéssel. Könnyű összetéveszteni az elvadult házi macskával, mert hibridjeik előfordulása jóval gyakoribb a vadmacskák egyedszámánál.

Teljes bizonyosságot e tekintetben csak a genetikai vizsgálat jelenthet.

A drónok vadállatokra gyakorolt zavaró hatását több cikkben is hangsúlyozó kutató elmesélte, hogy az egyed semmilyen módon nem reagált a repülő eszköz jelenlétére, és ez nem csak annak tudható be, hogy magasban repült a drón, hanem annak is, hogy az állat nem tart a levegőből érkező támadástól.

Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy a zergék, az üregi nyulak és egyes madárfajok tartanak a ragadozó madarak támadásától, és minden felülről jövő zavarás hátrányosan érinti őket.

A kutatók célja, hogy egy teljesen zavarásmentes, minden eddiginél részletesebb betekintést nyújtó vizsgálati hálózatot alakítsanak ki. Az etikus drónhasználat témában megjelent írásuk ezen a linken olvasható.