Fiatal magyar fotós képe is bekerült az év madárfotói közé

Forrás: Erlend Haarberg / Bird Photographer of the Year

Ismertették Az év madárfotósa (Bird Photographer of the Year) 2022-es kiírásának nyerteseit. A versenyt idén hetedik alkalommal rendezték meg, a pályázatra több mint 20 ezer felvétel érkezett. Will Nicholls, a verseny igazgatója szerint fotósaik ismét rávilágítottak a bolygó madárvilágának változatosságára. Mint hozzátette, a pályázat azt is megmutatja, hogy mi mindent veszíthetünk, ha nem lépünk fel a természeti világra leselkedő fenyegetésekkel szemben.

A verseny révén egy, az Egyesült Királyságban működő madárvédelmi szervezetet, a Birds on the Brinket támogatják. A pályázat résztvevői nyolc kategóriában indulhattak.

Az abszolút győztes a norvég Erlend Haarberg lett, aki a Tys-fjordnál örökített meg egy alpesi hófajdot. „Azon a téli napon épp egy hegytető felé tartottam. Már majdnem elértem a csúcsot, amikor néhány alpesi hófajdot pillantottam meg a hóban. Nem sokkal később az egyik madár felröppent a háttérben hegyekkel és fjordokkal díszített tájban, tökéletesen beállítva a jelentet” – elevenítette fel a fotós.

A fiatalok 14-17 éves kategóriájában a svájci Levi Fitze végzett az első helyen. A 17 éves fotós képén egy, a homokviharral küzdő havasi partfutó szerepel.

Forrás: Levi Fitze / Bird Photographer of the Year

Ugyanezen kategóriában a második helyen végzett a magyar Koncz-Bisztricz Tamás. Képe a Kiskunsági Nemzeti Park területén, a mórahalmi Nagyszéksós-tónál született, főszereplője egy pedig gulipáncsibe.

Forrás: Koncz-Bisztricz / Bird Photographer of the Year

A 9-13 éves korosztályban az amerikai Parham Pourahmad végzett az első helyen. Felvételén egy Anna-kolibri látható.

Forrás: Parham Pourahmad / Bird Photographer of the Year

A szintén amerikai Ly Dangé lett a legjobb portré. A fotós egy ürömfajdot örökített meg a párzási időszak alatt, a dürgés idején.

Forrás: Ly Dang / Bird Photographer of the Year

A Falkland-szigeteken élő Andy Pollard a részleteket bemutató kategóriában hozta el az első díjat. Képén egy egészen plüssmaciszerű királypingvin-fióka szerepel.