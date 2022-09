Télire összezsugorodik a vakond

Számos állatnál megfigyelték már, hogy télre kisebbé válik, ez a több mint 7 évtizede ismert változás a Dehnel-jelenség nevet viseli, a felfedezője, August Dehnel professzor neve után. A szakember még 1949-ben vette észre, hogy hazájában, Lengyelországban a cickányok koponyái télire összezsugorodnak, majd a következő évben ismét nagyobbá válnak. Azóta például a menyétfélékről is kiderült ez, és úgy vélik a szakemberek, hogy azokra az állatokra lehet érvényes e jelenség, amelyek nem alszanak téli álmot, és egyébként nyüzsgős életmódúak, ez pedig azt jelenti, hogy mindennemű energiamegtakarításra szükségük van télen. Bár így valóban kevesebb energiát használnak, ám például a cickánynál kimutathatóan romlanak, ezzel párhuzamosan, az állat kognitív képességei.

A Londoni Természettudományi Múzeum számolt be arról a felfedezésről, amely alapján a vakond is ezen állatok közé tartozik. A Royal Society Open Science folyóiratban publikált kutatási eredmények szerint az Európa északabbik felén élő vakond (Talpa eurpaea) feje élete első évében télre mintegy 11 százalékkal kisebbé vált, majd a következő évben 4 százalékkal nőtt. A következő életévben hasonló változást tapasztaltak, bár akkor ennél kisebb mértékű volt a zsugorodás és az azt követő növekedés is. A változás a vakond életkorától független volt, a hideg idő beállta mindenkor kiváltotta.

A közeli rokon ibériai vakondok (Talpa occidentalis) esetében azonban alig-alig volt észlelhető a változás, még akkor se, ha az élelemforrásaik jelentősen csökkentek a téli időszakra. A kutatók ebből arra jutottak, hogy a Dehnel-jelenség nem az erőforrásoktól függ elsődlegesen, hanem sokkal inkább a hideg időtől. Az adatokat a két vakondfaj múzeumban őrzött koponyáinak mérésével gyűjtötték a kutatók, számos koponyáról CT felvétel is készült, amelyek alapján az agytérfogatot ki lehetett számítani.

A kutatók a következőkben arra is szeretnének fényt deríteni, hogy a vakond milyen egyéb jeleket mutat a méretbeli változáson kívül, ehhez azonban folyamatosan kell vizsgálni az állatokat azok élete során. Szeretnék feltárni a folyamat evolúcióját is, azt, hogy milyen genetikai és anyagcsere-béli háttere van a téli zsugorodásnak, illetve szeretnék összehasonlítani a cickányok és a vakondok e változását is. Mivel a cickány átlag csupán 13 hónapig él, nála nincs második ciklusa a zsugorodásnak, a vakond élete 2-3 évig tart, így náluk előfordul az ismétlődés.