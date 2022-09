A görög szó jelentése: here, ugyanis a kosborok ikergumójának alakja erre a szervre hasonlít. A görög mitológiában Orchis egy fiatal férfi volt, aki Dionüszosz egyik papnőjét erőszakkal akarta magáévá tenni, ám a papnő vadállatai rátámadtak, és széttépett testéből egy növény hajtott ki.

A kosborokat régóta „összekapcsolják a szexualitással” – írja a Journal of Cultural Heritage című lap. Néhol ma is eszik ezeket a növényeket abban a reményben, hogy

így serkenthető a nemi szervek működése. Kosborgumó fogyasztásával kúrálják az impotenciát Izraelben, Törökországban a hagymákat használják ajzószerként, a virágokat pedig Olaszországban eszik.

Orchis italica Forrás: Getty Images

Az ott honos egyik faj az anatómiailag félreérthetetlen külsejű Orchis italica – vagyis a „meztelen férfi kosbor”, ahogy ott nevezik.