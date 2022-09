Világszerte összeomlik a tápláléklánc

Egy új tanulmányban a szakértők az eddigi legpontosabban mérik fel, hogy a szárazföldi emlősök számának csökkenése hosszú távon miként hat a táplálékhálóra – számol be a SciTech Daily. Evan Fricke, az MIT ökológusa és a publikáció vezető szerzője szerint a vizsgált időszakban a szárazföldi emlősök 6 százaléka pusztult ki, viszont tápláléklánc-kapcsolataik több mint 50 százaléka tűnt el.

A tápláléklánc vagy táplálékháló egy rendkívül komplex rendszer, amely az adott régió prédáinak és ragadozóinak kapcsolatát írja le. A stabilitás és az optimális egyedszámok érdekében fontos, hogy a háló összetett legyen, az állatok eltűnésével a komplexitás megszűnhet, ami az egész ökoszisztémát veszélybe sodorhatja. A szakértők régóta tudják, hogy az emlősök számának csökkenése a biológiai krízis egyik fontos jele, a folyamat táplálékhálóra gyakorolt hatásai azonban kevéssé ismertek.

Hogy jobban megértsék a helyzetet, Fricke és társai egy nemzetközi csapatban gépi tanulással mérték fel, hogy „mi evett meg mit” az elmúlt 130 ezer évben. A mesterséges intelligenciát mai préda-ragadozó interakciók adataival tanították, a módszerrel 90 százalékos pontossággal tudják megállapítani, hogy napjainkban melyik faj mire vadászik.

A szakértők a technikával a múltbeli interakciókra is következtethettek. Az eredmények megmutatták, hogy az emlősök eltűnése miatt a táplálékháló világszerte elkezdett összeomlani. Az adatok azt is felfedték, hogy az összeomlás 50 százalékban a fajok élőhelyének zsugorodásával magyarázható, ezek helyreállításával tehát javítani lehet a helyzeten. A táplálékháló összetettségének javítását emellett a regionálisan kihalt állatok visszatelepítése is segítheti.