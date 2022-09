Győztest hirdettek a parányi lények videóversenyén

Eredményt hirdettek a 12. Nikon Kis Világok Mozgásban (Nikon Small World in Motion Competition) című versenyen. A pályázaton parányi, szabad szemmel nehezen tanulmányozható vagy egyenesen megfigyelhetetlen jelenségeket bemutató felvételek versenyeznek.

A versenyen a magyar Becz Álmos, az Eötvös Loránd Tudományegyetemről is jól szerepelt. Videója (lásd a nyitóképen), melyen sztentorok összekapcsolódása látható, az idei pályázat kiemelt művei közé került be. A sztentorok trombita formájú egysejtűek, amelyek akár néhány milliméter hosszúra is megnőhetnek, így szabad szemmel is láthatóak.

A győztes az argentin Dr. Eduardo E. Zattara lett, aki vándorló oldalvonalszerv-sejteket és melanocitákat örökített meg egy zebrahal-embrióban. A kutató egy nyolcórás periódus alatt, time-lapse technikával rögzítette a képsort. „A felvétel nagyon tiszta lett, és szinte semmilyen utómunkát nem igényelt” – mondta Zattara. Eric Flem, a Nikon Instruments kommunikációs és ügyfélkapcsolat-menedzsere szerint az idei nyertes pályamű nemcsak a figyelemre méltó kutatásokat és a tudományos trendeket tükrözi, hanem egy olyan rejtett világba is bepillantást enged, amely csak mikroszkóppal figyelhető meg.



A második helyen a francia Dr. Christophe Leterrier végzett. Videója egy 12 órás time-lapse, amely plazmamembránnal (narancssárga) és DNS-sel (kék) jelölt tenyésztett szerepelnek. A mű itt tekinthető meg.



A harmadik az amerikai Dr. Ahmet Karabulut lett. Felvételén tengerirózsa-neuronok és szúrósejtjeik szerepelnek, a videó jól megmutatja a sejtek dinamikus folyamatait.



A kiemelt művek között találni a német Benedikt Pleyer felvételét. Videóján egy, a Culex nemzetségbe tartozó szúnyoglárva kikelése követhető nyomon.