Egyik téli vendék, a másik jól ismert ragadozómadár

Sajnos akkor a találkozó nem jött létre, sok-sok esztendőt kellett rá várni, mikor az egyik kiskunsági szikes tónál láttam meg életem első gatyás ölyvét. Hatalmas volt az öröm. Népi elnevezései a téli kánya, téli ölyv.

Gatyás ölyv Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Vele csak télen találkozhatunk, ugyanis a tundrák fagyos világának a költőmadara, hazánkba telelni érkezik. Az egerészölyvnél valamivel nagyobb madárnak a csüdje végig tollas, és alapvetően világosabb színezetű ragadozómadár. Világos feje, sűrűbb hosszanti barnás foltokkal tarkálló. Hátának színe barna, minden tollon feketés hosszanti foltokkal, rozsdás szegéllyel.

Gatyás ölyv Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

A reptében megfigyelt madárnak az egyik biztos elkülöníthető bélyege, az egerészölyvvel szemben, hogy farka szennyes fehér, széles sötétbarna szalaggal a végén. Körözés közben jó fényviszonyok mellett nagyobb távolságból is jól megfigyelhető egy erős nagyítású távcsővel. A gatyás ölyvre jellemző, hogy zsákmányszerzés közbe hosszasan szitál vagyis egy helyben lebeg. További jellemzője a madárnak, hogy az alsó szárnyfedők a kiterjesztett szárnyon az elsőrendű evezők tövénél egy jól elhatárolható fekete foltot alkotnak. Az ujjak és a viaszhártya sárga, szeme barnássárga színű. A szitáló madáron az ún. gatya, azaz a tollas csüd is jól megfigyelhető. Október végétől március közepéig tartózkodik nálunk. Jellemzően a mezőgazdasági területek melletti fákon, kazlakon vagy a földön gubbasztva lesi zsákmányát, amely zömével mezei pockokból áll. Télen a dögre is rájár.

Egerészölyv Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Az egerészölyv (Buteo buteo) hazánk leggyakoribb ragadozó madara. Népi neve az ülü, síró kánya vagy tarló kánya. Nagyon sok színváltozata létezik. A tojók valamivel nagyobbak a hímeknél. Alsótestének az alapszíne szennyes sárgásfehér, sűrű barna foltokkal. Hasi oldala sötétbarna. A faroktollak a végükön egyenesen lemetszettek tizenöt-tizenhét sötét harántsáv látható rajtuk. A karmok feketék, csüdje és viaszhártyája sárga színezetű. Világosbarna a szem szivárványhártyája. Fészkét viszonylag magasra, 10-15 méteren a fák törzse mellé építi faágakból. Bélésanyaga mohából és száraz füvekből áll. Három-négy zöldesfehér vagy barnával tarkított tojást rak. Kora tavasszal a nászrepülő párok gyakran hallatják vijjogó hangjukat.

Egerészölyv Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Mind a két faj védett természetvédelmi eszmei értéke az egerészölyvnek 25.000, míg a gatyás ölyvé 50 000 forint.