Gombák nélkül semmire se megy az orchidea

Bár a virágboltokban cserepes orchideákat kaphat a vásárló, nagyon sok orchidea eredetileg fákon lakik, és epifitonként éli az életét. Mivel a trópusokon a fák külön élőhelyként funkcionálnak, az esőerdő e rétege számtalan élőlénynek jelenti az otthonát, a mohák, zuzmók, broméliák, páfrányok mellett az orchideák sokasága él a fákon. A gombák a talajban is elengedhetetlen társai a növényeknek (a szárazföld növényi meghódítása se ment volna gomba nélkül), a gyökerek és a gombák a mikorrhizának hívott kapcsolat részesei, ám az nem ismert, hogy a falakó növényeknél ez miként épült fel, illetve az se, hogy egyáltalában létezik-e ilyen. Ezért mérte fel egy francia kutatócsoport a falakó orchideák életét lehetővé tevő, gombákból álló hálózatot, s a Journal of Ecology folyóiratban ismertették az eredményeket.

Polystacchia concreta egyedek sokasága lakik ezen a fatörzsön, s gyökereivel körbe is fonja. Forrás: inatualist

Az orchideák milliónyi apró magot termelnek, ezek más magokkal ellentétben nem rendelkeznek olyan erőtartalékokkal, amelyből a csírázáskor a magonc az első erőpróbához tápanyagot nyerhet, ezért az orchideák kizárólag a gombák segítségével képesek kinőni is. Ez azt sejteti, hogy gombapartnereikkel való kapcsolatuk még a többi növénynél is szorosabb. A francia kutatók Réunion szigetén gyűjtöttek falakó orchideák gyökereiből mintákat, illetve azon fák kérgéből is, amelyeken ezek a virágok éltek. Összesen 453 gyökér-kéreg minta, és 348 orchideát is tartalmazó minta került a mikroszkópjaik alá, ez 10 orchideafaj és 6 fa képviselőiből állt össze. A mintákon génvizsgálatot is végeztek, ennek segítségével igyekeztek feltárni, miféle gombák is lakták a fakérgeket.

Aeranthes arachnites Forrás: inaturalist

A vizsgálatok feltárták, hogy az egyazon fán élő orchideák gyökerei ugyanazon gomba alkotta hálózathoz csatlakoztak, csoportokat alkotva, ám mindannyian ugyanazon a gombahálózaton osztoztak, még akkor is, ha egy fán számos orchideafaj egyedei is jelen voltak.

Angraecum cucullatum Forrás: inaturalist

Azt is felfedezték, hogy a magok azon gombák társaságában csíráztak ki, amelyekhez kapcsolódva, az a már kifejlett orchideák jelen voltak. A kutatók elképzelhetőnek tartják, hogy valamiként a „felnőtt” orchidea szabályozhatja a vele együtt élő gomba segítségével a közelben landoló magok kicsírázását.

Oberonia disticha Forrás: inaturalist

A kutatók a későbbiek során szeretnék azt is ellenőrizni, hogy a gombák közös hálózata segítségével az egyes orchideák megosztják-e a tápanyagokat és a vizet – az efféle forrásmegosztás a falakó növények számára plusz előnyt jelenthet egy olyan helyszínen, ahol a talajtól eltérően, korlátozott számos ásványi anyag hozzáférhetősége.

A felismerések az orchideák védelmében is segítséget adhatnak. Számos epifiton orchidea veszélyeztetett státusú, a kutatók úgy vélik, szerencsésebb szaporítást tesz lehetővé, ha a kifejlett növények közelében, annak gombahálózatához vetik el a magokat ahelyett, hogy különálló fákon próbálkoznának meg ezzel.