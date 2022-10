Részleges napfogyatkozást láthatunk október végén

Napfogyatkozáskor a Hold a Földről nézve a Nap elé úszik, és a Hold árnyéka a Földre vetül. Mivel a Hold és a Föld keringési síkja 5,5 fokot zár be egymással, újhold idején a Hold általában nem a Föld és a Nap egyenesén, hanem attól feljebb vagy lejjebb tartózkodik. A napfogyatkozás így ritka, és különleges esemény.

Teljes napfogyatkozás esetén a Hold teljes egészében eltakarja a Napot, részlegesnél pedig csak egy részét takarja ki a napkorongnak.

A mostani fogyatkozáshoz hasonlót legutóbb 2015-ben lehetett megfigyelni, akkor 59 százalékát takarta ki a Hold a Nap területének. A következő nagyobb, Magyarországról 47 százalékosan látszó fogyatkozás 2027. augusztus 2-án fog bekövetkezni – olvasható az összegzésben.

Az égi jelenség Budapestről nézve 11 óra 18 perckor kezdődik, akkor lép be a Hold a napkorong elé. A legnagyobb fázist 12 óra 25 perckor éri el, akkor Budapesten a Nap átmérőjének 44 százalékáig hatol be a Hold sziluettje.

A közlemény szerint véletlen egybeesés, hogy a Nap és a Hold látszó átmérője az égen szinte pontosan ugyanakkora, a Hold ugyanis éppen annyiszor van hozzánk közelebb, ahányszor kisebb a Napnál.

A jelenség szabad szemmel is látható lesz. Ebben az esetben a távcsőboltokban kapható, a napfogyatkozás megfigyeléséhez alkalmas szemüvegek és vizuális napszűrő fóliák szükséges beszerezni, mert ezek nyújtanak biztonságos védelmet, csakúgy, mint a hegesztőüvegek DIN 14-es fokozattól.

A csillagászok figyelmeztetnek arra, hogy a jelenség megfigyelésére csak szaküzletekben napmegfigyelésre alkalmazható eszközök használhatóak. Mint kiemelik, a legkisebb nagyítású távcsővel is tilos a Napba nézni, mert oly mértékű energia fókuszálódhat a retinánkra, hogy az akár a másodperc tört része alatt azonnali vaksághoz is vezethet. Távcsövekhez napszűrő fólia használatát ajánlják.

Október 25-én számos csillagvizsgáló nyitja meg a kapuit a látogatók előtt, így a Svábhegyi Csillagvizsgálóban is különleges távcsöves programokkal készülnek a részleges napfogyatkozás megfigyelésére.