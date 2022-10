Földre kényszerülnek a falakó főemlősök

A San Diegói Állatkert Vadvédelmi Szövetsége (SDZWA) kutatója vezetésével egy nagy nemzetközi csoport vizsgálta meg Amerika és Madagaszkár falakó majmainak és makijainak 47 faját. Arra jutottak, hogy a klímaváltozás és a fák kivágása miatt egyre inkább a talajra kényszerülnek ezek az állatok, ahol nemcsak jobban kitettek a ragadozóiknak, hanem mind az emberrel, mind a háziállatokkal gyakrabban találkozhatnak össze.

A kutatásban 118 szakember vett részt, és összesen több mint 150 ezer órányi megfigyelést vizsgáltak át, amelyben 68 helyszínen élő 15 maki-, és 32 majomfaj viselkedése szerepelt. A PNAS folyóiratban közzé tett eredmények szerint egyes erdei életmódú főemlősök egyre több időt töltöttek a talajon. „Egyes, zavarástól kevésbé szenvedő helyszíneken azonban ugyanezen fajokba tartozó állatok sose jöttek le a talajra” – mondta Timothy Eppley, a kutatás vezetője.

A kutatók felmérték, miféle ökológiai okok állhatnak a háttérben, beleértve az ember hatására létrejött okokat is, illetve a fajok jellemző életmódját is. Kiderült, hogy azok a fajok, amelyek étrendje kevesebb gyümölcsöt tartalmaz, és amelyek nagyobb csapatokban élnek, azok inkább leereszkednek a földre. Ez a kutatók szerint azt jelenti, hogy e tulajdonságaik valószínűbbé teszik a felszíni életmódhoz alkalmazkodásukat. Ezen felül azok a főemlősök, amelyek forróbb környezetben élnek, vagy amelyek élőhelyén nem olyan zárt a lombkorona, szintén hajlamosabbak többet járkálni a talajszinten. Ezek az eredmények azt sejtetik, hogy e fajok a felmelegedéssel és a fokozott emberi jelenléttel küzdve egyre többet fognak a fák helyett a földön tartózkodni, ez azonban az étrendjük átalakulását is jelenti. Bár egyes fajok számára ez menedéket jelenthet, ám a kevésbé alkalmazkodóképes állatokat külön, rájuk szabott védelmi intézkedésekkel kell megóvni e változásoktól.

A kutatásból az is kiderült, hogy azok a főemlősök, amelyek az ember közelében éltek, akkor se nagyon jöttek le a talajra, ha egyéb tulajdonságaik alapján másutt megtették ezt. „Ez azt is jelenti, hogy az emberi jelenlét, amely eleve veszélyeztető tényező e főemlősök számára, a környezetváltozáshoz való természetes alkalmazkodás ellen dolgozik” – tette hozzá Luca Santini, a kutatás egyik rangidős szerzője, a római Sapienza Egyetem szakembere.

Bár az evolúció során korábban is előfordult, hogy a falakó főemlősök talajra ereszkedve váltottak életmódot, de a mai változások üteme sokszorosa a korábbiaknak. Az emberré válás folyamatának is szerves része volt ez, ám az erdőirtások és a klímaváltozás mai tempója miatt a legtöbb főemlős komoly problémákkal szembesül.