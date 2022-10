Ellenségből barát: út a beporzáshoz

A virágos növények és a rovarok mintegy 140 millió éve kezdődő közös evolúciós útjának eredménye, hogy ma a legtöbb esetben rovarok végzik a beporzást. A korai időkben a virágok még csak élelmet vagy épp találkozási helyet jelentettek a bogarak, legyek, poloskák és tripszek egyedei számára, majd később, számtalan egyedi alkalommal már mindkét fél számára előnyös viszony született. Nem sokat tudunk azonban azokról az evolúciós mechanizusokról, amelyek ehhez elvezettek.

Az aprócska mezei poloskák a virág belsejében, a nőivarú virágokon. Forrás: Florian Etl / Universität Wien

A Bécsi Egyetem kutatói vezette nemzetközi csoport most egy, a kontyvirágfélék közé tartozó közép-amerikai növény, a Syngonium hastiferum esetében igazolták azt az elméletet, amelyet a botanikusok az ellenfél befogása néven ismernek. A növény képessé válik arra, hogy a korábban benne kárt okozó rovart a virágában bekövetkező evolúciós alkalmazkodás segítségével hasznos beporzóvá változtatja. A bizonyítás során a kutatók egy eddig ismeretlen beporzási rendszerre és egy szintén ismeretlen virágillat-összetevőre is rábukkantak, mindezekről a Current Biology folyóiratban számoltak be.

A virág rokonait (Syngonium nemzetség más tagjait) éjjeli bogarak porozzák be, azonban a most vizsgált virágfajnak egy eddig ismeretlen, nappali életmódú mezei poloska (Miridae) a beporzója. Érdekes módon a mezei poloska a többi Syngonium-fajt is látogatja, ám nem végeznek beporzó munkát, csak megeszik a virágport, és károsítják a virág részeit.

A beporzó poloska csurig virágporban Forrás: Florian Etl / Universität Wien

A nappali és éjjeli beporzású Syngoniumok virágzata is eltérő, így például a most vizsgált faj virága reggel hőt termel (számtalan kontyvirág képes erre) és felmelegszik, s ezzel egy időben erős virágillatot bocsát ki a beporzói csalogatására. Az éjjeli, bogárbeporzású rokonai viszont ugyanezt esténként játsszák el, és így éjjel vonzzák a beporzóikat. A poloskák nappali munkavégzésére hagyatkozó faj nem képez a virágában a bogarak számára élelmet, és a virágpora alakja is megváltozott: a bogarakra tapadó sima és ragacsos helyett tüskés és porszerű, ennek köszönhetően tud a poloskák testén megtapadni.

A poloska testére csak a tüskés virágpor képes rátapadni. Ezt láthatjuk az A és a C jelű képrészeken, míg a bogárbeporzású virág sima felületű virágpora egyáltalán nem tapad rá a poloskára (B és D képek) Forrás: Current Biology

A virágillat fontos része a beporzásnak: sok esetben ez alapján keresi fel a beporzó a növényt. Az elemzések azt mutatták, hogy a Syngonium hastiferum illata eltérő kémiai összetevőkből áll, mint a bogárbeporzású rokonaié. Az illatanyaga elemzése során derült ki, hogy annak fő összetevője egy eddig ismeretlen vegyület, amelyet a virág vizsgálatának helyszíne, a Costa Rica esőerdejében lévő La Gamba Kutatóállomás neve után gambanolnak neveztek el a szakemberek. A későbbi célzott vizsgálatok igazolták: ez volt az az összetevője az illatnak, amely a beporzó mezei poloskákat vonzották, ám más poloskákat vagy épp bogarakat már nem. Az már csak hab a tortán az eddigi felfedezések mellett, hogy maga a beporzó poloska is egy eddig ismeretlen faj, amelynek tudományos leírása még készülőben van.

A feltárt beporzási rendszer arra mutat rá, hogy a virágos növények és beporzóik közti elképesztően sokszínű kapcsolat létezik.