Útban az afrikai telelőhelyekre

A jeladós madárjelölés elterjedésének köszönhetően érdekes dolgokat tudhatunk meg. Az eddigi madártani kutatások, a madárgyűrűzés csak arra mutattak rá, hogy hova mennek vándormadaraink. A mai korszerű tudománynak köszönhetően sokkal több információhoz juthatunk.

A kék vércsék szeptember-októberben hagyják el Európát és széles frontban repülve (a Közel-Kelettől a teljes Kelet-Mediterrán régióig) vonulnak, az Afrika déli részein elterülő szavannákra, ahol a novembertől februárig terjedő időszakot töltik.

Egy hím kék vércse Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Kék vércséink még Délkelet-Afrikában az Egyenlítőtől délre telelnek, és a megszokott menetrend szerint április elején érkeznek meg hazánkba. A rádiótelemetriás jelölés következtében azt is megtudhatjuk, hogy mikor indulnak vissza és milyen útvonalat választanak majd.

Békászó sas Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

A néhány esztendeje indult új projekt keretében a békászó sasokat is kis mikrochipekkel jelölték meg Erdélyben, az internet világában az ő útjuk is nyomom követhető. A békászó sasok többek között a Boszporusz felett kelnek át, és jelenleg Szudánban, Etiópiában tartózkodnak. A folyamatos jeladásból azt is tudjuk, hogy életben vannak, a Kárpát-medence erdői pedig visszavárják őket, mikor az április beköszönt, újra a lomkoronában pompázó erdők felett keringhetnek méltóságteljes repüléssel.