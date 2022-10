Mélytengeri útikalauz stopposoknak

A mélytengeri régió ugyan magányos helynek tűnik, ám alaposabban körülnézve számos állati interakciót láthatunk. Ezek egyik érdekes megnyilvánulási formája, amikor egyik állat a másikra kapaszkodva utazik, s rövidebb vagy hosszabb időn át együtt is maradnak. A hosszabb ideig közös életet élő állatok kapcsolata lehet mindkét fél számára előnyös (mutualista), vagy az egyiknek előnyös, a másiknak semleges (kommenzalista), illetve lehet az egyik fél számára káros is, ez esetben parazitizmusról beszélünk. Az élőlények kapcsolata dinamikus, akár barátok, akár ellenségek, és ez is az egyik oka annak, hogy a mélytengeri régió izgalmas helyszín.

A videóban a következőket láthatjuk a megjelenés sorrendjében:

00:00 Tengeri ászkarák (Anuropus) egy mélytengeri medúzán (Deepstaria) | 811 méteren

00:11 Tengeri pók (Pycnogonida) egy piros medúzán (Pandea rubra) | 716 méteren

00:21 Tengeri ászkarákok (Hyperiidea) egy telepes zsákállatokból álló láncon (Salpida) | 268 méteren

00:29 Medúzákkal társuló hal (Icichthys lockingtoni) egy tükörtojás medúzán (Phacellophora camtschatica) | 62 méteren

00:40 Egy kacslábú rák (Alepas pacifica) egy tükörtojás medúzán (Phacellophora camtschatica) | 824 méteren

00:50 Növendék királyrákok (Neolithodes) egy tengeri uborkán (Scotoplanes) | 1285 méteren

00:59 Tengeri ászkarák (Amphipoda) tengeri pókon (Colossendeis) | 3096 és 3251 méteren

01:14 Tengerirózsa (Actiniaria) egy tengeri csigán (Neptunea) | 1341 méteren

01:22 Ingola (Cephalaspidomorphi) egy tőkehalon (Merluccius productus) | 490 méteren

01:28 Tengerirózsák (Actiniaria) egy tarisznyarákon (Chionoecetes tanneri) | 600 méteren

01:36 Tengeri uborkák (Holothuroidea) tengeri sünön (Cystocrepis setigera) | 3961 méteren

01:46 Csigahal (Careproctus) egy tarisznyarákon (Chionoecetes tanneri) | 880 és 910 méteren

01:57 Tengeri ászkarák (Hyperiidea) egy medúzába bújva (Solmissus) | 506 méteren

02.05 Medúzabébi (Cnidaria) egy másik medúzán (Mitrocoma cellularia) | 329 méteren

02:11 Tengeri ászkarák (Hyperiidae) egy mélytengeri medúza harangjának belsejében (Calycopsis simulans) | 365 méteren