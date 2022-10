Egyik vízi, másik erdei

Október vége felé házunk pincéjében, a kőből rakott fal réseiben ilyenkor térnek téli telelőhelyükre a siklók. A modern technika sok korszerű eszközt vonultat fel, ilyen az endoszkóp kamera, melynek csúcsán egy LED fény található, kiválóan alkalmas szinte minden repedés végigpásztázására, betekintést enged a telelő jószágok felmérésébe. Ezen biztonságos zugokban nyolc siklót számoltunk össze, réz és vízisiklót, de leltünk itt már erdei siklót is.

Vízisikló Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Mai kis cikkünkben az erdei sikló (Elaphe longissima) és a vízisikló (Natrix natrix) terepen való megkülönböztetésével foglalkozunk. A vízisiklóval jellemzően a sík vidéken, mocsarak, nádasokkal szegélyezett tavak mentén, kőfejtők kavicsgödreinél találkozhatunk, helyenként a hegyekbe is eljut. Rokona az erdei sikló sokkal ritkában kerül szem elé, személy szerint én leggyakrabban akkor találkozom vele, mikor a mesterséges madárodú telepemet ősszel kitakarítom, ilyenkor telelő egyedei elfoglalják az odúkat. Élőhelye elsősorban a gyorsan melegedő hegyoldalak ahol az erdőt, bokrosok szegélyezik. Az aljnövényzetben gazdag sziklás oldalak. Gyakran sütkérezik a kőből rakott kerítéseken, kőhalmokon. Az erdei sikló a vízi siklóval ellentétben jól mászik, így a fák lombkoronájába is feljut. Róla mintázta az orvoslás a szimbólumát, a gyógyászat görög-római Istenének a botja köré tekeredő kígyó képében. Nyugodt jószág, ha megpillantjuk nem tekeredik össze, hagyja magát szemügyre venni, majd komótosan arrébb csúszik. Vadászati taktikája már más, áldozatát megharapva majd köré tekeredve megfojtja. A halálos ölelésen gyorsan lazít, ízlelése és szaglása révén megtalálja áldozata fejét és elkezdi egyben bekebelezni. Zsákmányai között kisemlősök, gyíkok, madarak és fiókáik találhatóak. A vízisikló farkos kétéltűeket, békákat, néha halakat zsákmányol. Zsákmányai között levelibékák, varangyok is szerepelnek. Vizes élőhelyeken, ha kirándul az ember, és ha figyelmes gyakran hallhatja a kecskebékák haláltusájának a hangját, mikor is a vízisikló egyben lenyeli áldozatát.

Erdei sikló Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

A erdei sikló hossza 140 és 160 cm, a déli országokban eléri a két métert is, a vízisikló ezzel szemben rövidebb, a hímek 70 centiméteresek, míg a nőstények 90 centiméterre nőnek meg, de elérhetik a másfél métert is. A vízisikló színezete a szürke és annak árnyalata, ritkán barnás, a has feketén kockás, piszkosfehér vagy sárga. Az erdei sikló sárgásbarna vagy olajszínű, oldalán és a hátán számos pikkelye fehér szegélyű, mintázatlan. A hasa fehér vagy sárga.

Mindkét faj védett, a vízisikló 25 000 forint eszmei értéket, míg az erdei sikló 50 000 forint eszmei értéket képvisel.