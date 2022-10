Titokzatos jégpalota hat méterrel a felszín alatt

Ezen a helyen szó szerint rabul ejt minket a jég és hó misztikus világa. Az ausztriai Dachstein-gleccser mélyén egy egészen különleges élmény bújik meg: a Dachstein Jégpalota (Dachstein Eispalast) lenyűgöző műalkotásokat rejt, hogy ezzel varázsolja el az ide látogatókat. A gleccserbarlangot a közel háromezer méteren fekvő Dachstein-gleccser felső végébe vájták, mintegy hat méterrel a felszín alá. Több járat készült, számos kis kamrával, amelyekbe impozáns, részletgazdag jégszobrok kerültek. Különféle témákat dolgoznak fel, például találhatunk itt rajzfilmfigurákat (Simpson család, Disney és mások), mesejeleneteket, történelmi szobrokat (Nofertiti ókori egyiptomi királyné), és olyan építészeti szerkezeteket, mint a görög templomok homlokzatai. Felfedezhetünk itt egy tróntermet is egy jégtrónnal, egy kristálykupolát, a „kék szalont”, egy nagy méretű hegyikristályt. A bejáratnál jégből készült vendégkönyvben örökíthetjük meg az emlékeinket.

„A jeges túrán elkíséri a látogatókat a Kincs a jégpalotában című gyerekmese, amelyet Walter Thorwartl szerző és festő írt. A palota jégvilága a kis hegyi gnóm, Irg im Birg történetét meséli el, aki őrülten szerelmes Dachstein Loreena királynőbe. A gnóm gyönyörű, művészi, jégből készült ajándékokkal igyekszik elnyerni a hölgy szívét” – tudtuk meg a Dachstein Gleccser tetején a jégpalotában, a helyszínen tett látogatásunk során.

A különleges fényeffektusok és a zene, szó szerint lélegzetelállító, ami titokzatos légkört teremt felfedező körutunk során. A Jégpalotát hat méterrel az örök jég alatt építették még 2007-ben, öt professzionális jégfaragó segítségével. Azóta nyűgözik le a látogatókat a mesterien kifaragott figurák, jégoszlopok és a kristálykupolák. Néhány szobrot, alakzatot közvetlenül a gleccserjégből faragtak ki, többhetes munka során. Érdekesség, hogy némelyik alkotás akár 700 kilogrammot is nyomhat.

Az alpesi kecskék sem hiányozhatnak a Jégpalotából: ezek az állatok lélegzetelállító merészséggel közlekednek a meredek sziklákon. Forrás: Jeki Gabriella

Azt is megtudtuk, hogy a Jégpalotában minden évben más-más különleges kiállítást fedezhetünk fel. A korábbi években például olyan szobrokat készítettek itt, mint a Szfinx vagy Tutanhamon fáraó, amelyek az ókori Egyiptom világát idézték meg, de a futballtörténelem leghíresebb jeleneteit is megörökítették a jégben. A Jégkorszak animációs filmből Sid és barátai szintén felbukkantak egy korábbi esztendőben a Jégpalotában. A 2019-es kiállítás az Utazás Európában címet viselte, ahol megjelent a bécsi óriáskerék, a berlini Brandenburgi kapu, a brüsszeli „pisilő kisfiú”, a holland szélmalmok és a párizsi Eiffel-torony. A következő évben a kiállítást a történelem „jeges időutazásával” bővítették: a dinoszauruszoktól kezdődően mutatták be a történelem fontos eseményeit, ahol fontos szerepet kapott a gőzmozdony feltalálása vagy az első Holdra szállás. Idén egy hegyikerékpárost és egy kecskebakot is kifaragtak a jégből, de egy batyut cipelő nyúl, egy helikopter vagy épp egy megörökített baráti kézfogás is feltűnik a jégszobrok között.

A Jégpalotában azonban nem csak a kreativitás és művészetek hihetetlen világát fedezhetjük fel. Szó szerint lépten-nyomon tetten érhető a tudomány, hiszen itt azt is megtudhatjuk, hogyan keletkezik egy gleccser, illetve hogyan válik lehetségessé egy ilyen jeges palota építése és fenntartása. A helyszínen kihelyezett táblák segítségével megtudtuk, hogy 2007-ben egy véletlenszerű ponton vágtak ki egy természetes gleccserhasadékot, majd kiásták az alagutakat. A hasadék 40 méter hosszú, 17 méter mély és 2 méter széles volt. A Jégpalota belsejében lévő eltérő hőmérséklettől való védelem érdekében felszereltek egy műanyag kupolát, így jól ki tudtak alakítani egy hatalmas jégkristályokkal tarkított részt.

A Jégpalota jég és hó misztikus világába kalauzol el minket a Dachstein-gleccser mélyén.

A Dachstein Jégpalotát Hans Böhmer és Peter Strassegger kezeli, a hihetetlen művészi alkotásokért pedig Michael Bachnetzer szobrász és csapata felel. Fontos azonban megjegyezni, hogy a Jégpalota csak egy függőhídon keresztül közelíthető meg, ami körülbelül három perces sétára található a Dachstein-gleccser felvonó hegyi állomásától. A látogatáshoz jó cipő és meleg ruha ajánlott.