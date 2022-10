2022. október asztrofotója: Az Io árnyéka a Jupiteren

Fényes Lóránd fotója Balatonalmádiban, otthoni csillagdájában készült 2022. október 19-én. A közel ötméteres fókuszú csillagászati távcső végén kifejezetten a bolygók és a Hold megörökítésére készített csillagászati kamera öt percen át videófolyamként 15 ezer felvételt készített a bolygóról, amiből a legjobb 1500 képkockát felhasználva készült el ez a rendkívül részletes fénykép. A Jupiter megörökítésénél csak az izgalmasabb, amikor egy holdja – elhaladva előtte – árnyékot vet a bolygóra. Ezen a fotón éppen ez történik. Az egyik Galilei-hold, jelen esetben az Io árnyéka vetül a bolygó felhőzetére. Tulajdonképpen napfogyatkozás jelensége következett be a Jupiteren. A képet speciális szoftverrel kellett feldolgozni, mert ennyi idő alatt az Io is mozgott, és a bolygó elfordulása is érzékelhető volt. Ezeket a mozgásokat a szoftver kompenzálta.

Az idei év a Jupiter éve: 60 éve nem észlelhettük ennyire fényesnek, mint 2022 őszén. Ennek az oka a bolygó oppozíciója: az a helyzete, mikor a keringési szakaszában a Földről nézve pontosan a Nappal ellentétes oldalon van, a Földünk pedig pont a Nap és a Jupiter között helyezkedik el. Ilyenkor található a legközelebb hozzánk: ebben az esetben ragyog a legfényesebben és mutatja legnagyobbnak magát a csillagászati távcsövekben. Ilyen szembenállás 13 havonta következik be. Azonban a nyújtott ellipszis pályája miatt még ebben az évente tapasztalható közelségben is van egy ingadozás. Idén egyszerre volt a bolygó oppozícióban és ellipszis pályáján legközelebb a Naphoz, így értelemszerűen hozzánk is. 2022 szeptemberében ez 591 297 millió kilométert jelentett, és a kép októberi készítésekor sem haladta meg sokkal a 600 000 millió kilométert. Persze ez hatalmas távolság, de ha figyelembe vesszük, hogy a jövő tavasszal már több, mint 890 000 millió kilométerre jár, akkor belátható, hogy ez valóban szuperközelség.

Naprendszerünk legnagyobb bolygójának tömege több, mint két és félszerese az összes többi bolygó tömegének. A hatalmas méretét másképp is megbecsülhetjük: a képen látható Nagy Vörös Folt (egy több, mint 300 éve tomboló hatalmas anticiklon) átmérője nagyobb, mint az egész Földünké. A bolygónak 79 holdja ismert, ebből a köztudatban a Galielo Galilei által felfedezett négyest már egy egyszerű binokulárral is észlelhetjük ragyogó ékszercsoportként a bolygó körül. Ennek a négyesnek a tagja az Io, ami a képen markáns árnyékot vet a Jupiter felszínére. A mérete a mi Holdunkéhoz hasonló, ám annál sokkal aktívabb égitest. A Jupiter gravitációs hatása a belsejét folyamatos mozgásban tartja: ennek köszönhetően vulkanikus értelemben kiemelten aktív.

A fotó készítésének ideje: 2022.10.19. 00:27 – 00:30. Műszerek: 200/1600 mm-es lencsés távcső, Fornax 150 mechanika, Explore Scientific 4K Astrocamera, 3x Explore Scientific fókusznyújtó, ZWO ADC, Astronomik L2 IR/UV-Block szűrő. Képfeldolgozás: AutoStakkert!, RegiStax, WinJUPOS, PS.