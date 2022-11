Erdővédő denevérek

Az Illinoisi Egyetem (Urbana-Champaign) kutatóinak új eredményei szerint a denevérek igen sokat tesznek az erdők védelméért, és a fiatal fák növekedéséért, vagyis az erdők megújulásáért. A vizsgálatok szerint a denevérek nélkül a facsemetéken 3-9-szer annyi rovarrágás lenne, mint a denevérek rovarlétszámot fékező segítségével.

Bár a denevéreket elsősorban barlangokkal azonosítjuk, számtalan fajuk él világszerte az erdőkben. „Az erdők fontosak a denevérek számára, de vajon a denevérek is fontosak az erdőknek?” – tette fel a kutatást elindító kérdést Joy O’Keefe professzor. Az Ecology folyóiratban közzé tett tanulmányban bebizonyították, hogy a válasz igen. Korábbi kutatások a trópusi erdők és a mezőgazdasági területek esetében már bizonyították ezt, most azonban a mérsékelt égöv erdőségei esetében is bebizonyosodott.

Sok más vadállathoz hasonlóan a denevérek létszáma is hanyatlóban van, ám azt eddig nem tudtuk, a denevérek ökológiai fontosságát sem ismerve, hogy vajon miféle hosszú távú hatásai lehetnek a hiányuknak.

A kutatók kilenc erdei helyszínen éjjelente egy-egy területet elkerítettek olyan hálóval, amelyen a denevérek nem tudtak átjutni, de a rovarok igen. Minden este összezárták, hajnalban kinyitották a hálókat, hogy a madarak nappali tevékenységét ne zavarják vele. Ezeken a denevérek elől elzárt területeken aztán megszámlálták a facsemetéken lévő rovarokat, illetve a rovarrágásokat, majd ezeket az adatokat összehasonlították, a denevérek számára éjjelente hozzáférhető erdőrészek hasonló csemetéinek adataival.

A számlálásból kiderült, hogy a denevérmentes területeken háromszor több rovart találtak, és ötször több volt rajtuk a rágás (kártétele), különösen a tölgycsemetéket érintette drámaian a denevérek hiánya, ezeken kilencszer több volt a rovar, mint a denevérek által látogatott erdőrészekben. A hikoricsemetéknél háromszoros volt a különbség. Mindkét fafajt használják a denevérek pihenőhelyként, ezért vizsgálták ezeket kiemelten a szakemberek. E két fafaj emellett azért is fontos, mivel termésük számtalan állatnak nyújt táplálékot, vagyis más állatfajok szempontjából se mindegy, jelen vannak-e egy erdőségben vagy sem.

A kutatók szerint hosszú távon a denevérek hiánya végzetes lehet e fák csemetéi számára, ez pedig az erdők megújulását is ellehetetlenítené. Nem szabad elfeledni, hogy bár számos madár ugyanazokkal a rovarokkal táplálkozik, mint a denevérek, a madarak száma is vészesen fogy, így azt sem feltételezhetjük, hogy ők át tudják venni a denevérek szerepét.