Webkamerákon figyelhetjük a jegesmedvéket

Fontos hangsúlyozni, hogy vadállatokról van szó, vagyis nem állatkerti, vadasparki jegesmedvék illegetik magukat folyamatosan a kamerák előtt. A vadonban, de a medvék által előszeretettel látogatott helyszíneken működnek a kamerák, így arra nincs garancia, hogy amikor 2 percre épp odakapcsolunk, pont lesz is medve. Olyan webkamera is van, amely a tundrán mozgó járműre van felszerelve.

Érdemes a kamerák címét elmenteni, és rendszeresen rájuk pillantani! A kamerákat a Polar Bear International (PBI) nevű nemzetközi jegesmedve-védelmi szervezet üzemelteti. Medvéken kívül más sarkvidéki állatokat, pl. hófajdot, sarki rókát, sarki nyulat, baglyokat is láthatunk időnként. A kamerák magyar időben délután 15 órától este 22:30-ig üzemelnek.

November első hete a tengeren túl a jegesmedvék hete, ilyenkor a fenséges ragadozók és az értük tett intézkedések különös hangsúlyt kapnak. Ez az ünnepi időszak segíti a természetvédelmi szervezetek adománygyűjtéseit, amellett, hogy felhívja a figyelmet a jegesmedvéket fenyegető tényezőkre. „Még messziről is sokat tehetünk a jegesmedvékért, a sarkvidékért és a Földért is, hiszen támogathatjuk a közösségi szintű szénkibocsátást csökkentő intézkedéseket” – mondta el Alysa McCall, a PBI természetvédelmi igazgatója. Hozzátette, ehhez az is szükséges, hogy a politikai választások során a klímavédelmet is vegyük figyelembe, amikor voksolunk, azokat a vezetőket támogassuk, akik a kibocsátás csökkentéséért dolgoznak.

A jegesmedvék hete egybeesik azzal, hogy az állatok gyülekezni kezdenek a kanadai Churchill közelében arra várva, hogy befagyjon a Hudson-öböl vize, és végre elindulhassanak fókára vadászni. Idén a jegesmedvék hete épp a sharm-el-sheiki ENSZ-klímacsúcs (COP27) előtti héten zajlik, és a PBI élő beszélgetéseket is közvetít majd a klímacsúcs idején Churchillből, illetve Sharm-El-Sheikből is.