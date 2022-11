Jubileumi Év Természetfotósa pályázat

A díjak átadására 2022. november 9-én került sor a Magyar Természettudományi Múzeumban, ahol megnyílt a pályázat legjobb képeiből rendezett kiállítás, és bemutatták a döntőbe jutott fotókból összeállított, Az év természetfotói – Magyarország 2022 című kötetet is. Ez utóbbi az idén is két nyelven, magyarul és angolul jelent meg az Alexandra Kiadó gondozásában.

Esküvői vendég, a Kezünkben a Föld kategória 1. díját elnyert felvétel. Forrás: Daróczi Csaba / Saubermacher – Az Év Természetfotósa 2022 / naturArt

Dr. Kalotás Zsolt a zsűri elnöke elmondta: „Az Év természetfotósa pályázatról nyugodtan elmondhatjuk, hogy „érett férfikorba” lépett, hiszen éppen 30. alkalommal sikerült megrendezni, ami ebben a bizonytalanságokkal teli világban már önmagában is dicséretre méltó. A pályázati képek között már nem csak meghökkentő nézőpontokkal találkozhatunk, hanem felfedezhetők olyan kreatív technikák is, amelyekkel eddig sehol, még a külföldi pályázatokon sem találkozhattunk. Nyugodtan kijelenthető, hogy a vezető magyar természetfotósok nem csak tudatosan készítik megdöbbentő látványt közvetítő képeiket, hanem képesek a technikai háttér továbbfejlesztésére is, ami egyértelműen jelzi, hogy kiemelkedő alkotókészséggel rendelkeznek.”

Delfin család. A felvétel az emlősök viselkedése kategória 2. díját nyerte el. Forrás: Dombóvári Tibor / Saubermacher – Az Év Természetfotósa 2022 / naturArt

Fáth Péter, a naturArt elnökének tájékoztatása szerint idén a korábbinál több, összesen 120 pályamű került a falra illetve az albumba. „Nagy örömünkre 49 olyan szerző volt a pályázaton, akik kimagasló képet tudtak készíteni és képeik bemutatásra kerülnek. Ez jól mutatja, hogy egyáltalán falra kerülni nagyon nehéz ezen a pályázaton! Idén új kategória jelent meg a pályázati kiírásban: lehetett pályázni mobil eszközzel készített fotóval is.”

2022-ben „Az év természetfotósa” kitüntető címet Daróczi Csaba nyerte, akinek nem kevesebb, mint 18 képe szerepel a legjobbak között. Ez abszolút csúcs a pályázat 30 éves történetében. „Az év természetfotója 2022-ben” címet Daróczi Csaba: A halak csillagképe c. képe nyerte el, egy víz alatt elhelyezett kamerával készült képpel.

Daróczi Csaba (jobbra) Az Év Természetfotósa 2022 díj birtokosa. Háttérben a Jég-madár-akt című képe. Forrás: Bajomi Bálint

Az év ifjú természetfotósa címet Kártyás Gergő nyerte, jó néhány nagyszerű képpel.

Az ifjúsági kategória nyertes fotója a Vonalkód című kép. A fotó 2021 januárjának első heteiben készült Döröskén, középpontjában egy tőkésrécepár látható a téli tájban. Forrás: Kártyás Gergő / Saubermacher – Az Év Természetfotósa 2022 / naturArt Balról jobbra: Fáth Péter, a naturArt elnöke, Dr. Kalotás Zsolt, a zsűri elnöke és Kártyás Gergő, Az év ifjú természetfotósa. Forrás: Bajomi Bálint

A pályázat utolsó fordulójába jutott 120 fotográfia látható azon a kiállításon, amely 2022. november 9. és 2023. január 30. között tekinthető meg a Magyar Természettudományi Múzeumban megrendezett kiállításon. Az intézmény minden hónap első vasárnapján ingyenesen látogatható. Ezeken a napokon külön programokkal is várják a látogatókat – mondta el a díjátadó előtt tartott sajtótájékoztatón Bernert Zsolt, a múzeum főigazgatója.

Az idei és a korábbi pályázatok eredményeit a naturArt honlapján lehet böngészni.

Írta: Bajomi Bálint – bajomi.eu