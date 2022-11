Ecuador partjainál él az ördögráják legnagyobb csoportja

Az Oregoni Állami Egyetem mutatta be azt a kutatási eredményt, amelyet szakemberük részvételével, a Marine Ecology Progress Series szakfolyóiratban publikált egy nemzetközi összetételű csoport. Az ördögrája (Manta birostris) eddig ismert populációinál tízszer nagyobbra bukkantak rá Ecuador partjai közelében. Míg a faj átlagos populációi 1-2 ezer egyedből állnak, a nemrégiben felfedezettnek 22 ezer egyed a tagja.

„Világos, hogy itt valami egészen különös dolog történik” – mondta Joshua Stewart, a kutatás résztvevője. „Más régiókban a csoportok létszámát 1000 vagy 2000 állatból állóra becsüljük, s emiatt különösen veszélyeztetett e faj. Itt viszont több mint 22 ezer ördögrája élhet, ez pedig példátlan nagyságú populációt jelent.”

Az ördögrája a 6 métert is elérheti, 40 évig él, lassan szaporodik és lassan is nő, a zooplankton jelenti a táplálékát (pl. krill). Nem ritkán kerül a halászhálókba véletlenül és szándékosan is, és ez súlyos veszélyt jelent a fajra nézve. Igen nehéz őket vizsgálni, mivel nagyon sok időt töltenek a nyílt óceánon, és nem világos, mikor, miért látogatják meg a partok közelségét, így a véletlenen vagy az extra kitartáson múlik a megismerésük. Azonban ebben hatalmas segítséget jelentenek a búvárok vagy turisták, mint civil kutatók által készített fotók, felvételek. Minden ördögrája egyedi mintázatú, így az egyes egyedeket meg lehet különböztetni. Ezek alapján végzik el az egyes populációk állománybecsléseit is a szakemberek.

Az állatok egyedi foltjaik alapján beazonosíthatóak. Forrás: inaturalist

A hatalmas és egészséges ecuadori rájacsoport különleges nagysága arra utal, hogy itt a körülmények is különlegesek lehetnek. A csapat jórészt az Ecuador déli része és Peru közti területen él, néhány egyed viszont egészen a Galápagos-szigetekig elúszott. A szakemberek szerint valószínűleg a kellő mennyiségben rendelkezésre álló táplálék jelentheti a vonzerőt, ugyanis itt húzódik bolygónk legnagyobb produktivitású óceáni régiója. A területen hideg, tápanyagokban gazdag feláramlás van, amely hatalmas mennyiségű tengeri állatnak biztosítja a megélhetést, s amint az most kiderült, még az olyan óriások számára is kedvező, mint az ördögrája.

A felmérések során a vizsgált kb. 2800 egyedből 563 testén láttak sérülésnyomokat, sebhelyeket, amelyek egy részét valamilyen halászati felszerelés okozhatta. A jó hírek mellett érdemes hosszabb távon is figyelni a populáció sorsát és egészségi állapotát, nemcsak az emberi tevékenység hatásai miatt, de azért is, mert az ördögrája különösen érzékeny a vízhőmérsékletre, illetve a táplálék jelenlétére.