A lebegő üledék szépségei

A Bahamák, más karibi szigetekkel szemben nem vulkáni eredetűek, hanem mészkőből épültek fel, sok millió év alatt, számolt be az Earth Observatory. A zátonyszerűen sorakozó szigetek alapját ugyanaz a karbonátos kőzetplatform (gyakorlatilag mészkő) jelenti, ami Floridáét is, és gyönyörű korallzátonyok fejlődtek ki ezen. E mészvázú korall- és mészkőtörmelék jelenti az alapját a Bahamák hófehér homokú strandjainak is. Egy elmélet szerint a szigetek létrejöttét az óceán túlsó feléről, a Szaharából, a légkörön keresztül érkező por, valamint mikrobák munkájának köszönhetjük, a szaharai por biztosította a mikrobák élete számára a szükséges vasat. A szigetek ma is folyamatosan alakulnak, s ezen változások egyik mozgatórugóját az időjárás jelenti.

Karbonátos szemcsékkel teli áramlat örvénylik kéken a Bahamák északi csücskénél Forrás: Earth Observatory

Amikor egy hurrikán vagy trópusi ciklon a sekély platformokon fekvő szigeteket útba ejti, a finom szemcsés, meszes üledéket kimozdítja korábbi pihenőjéből, s a felkavart üledék a kristálytiszta vízben tejszerű keverékké válik. Amint múlnak a napok, ezt a lebegő üledéket tartalmazó vizet a szigetek körüli áramlatok magukkal ragadják, különlegesen szép látványt hozva létre. A világűrből szemlélve a kék különféle árnyalatai jelzik az üledék útját, s kecses örvények fűződnek le a szigetek oldalán, hasonlóan ahhoz, amilyeneket másutt a fitoplankton virágzásakor láthatunk zöldben.

Látványos örvények Forrás: Earth Observatory

A kék szín azt is megmutatja, hogy a lebegő szemcsék igencsak aprócskák, a fény szóródása-visszaverődése hatására. Emellett az is egészen kézenfekvő, hogy a hurrikán által felkavart üledék nagyobb szemcseméretű (homok) része igen gyorsan vissza is ülepedett a tengerfenékre, így csak a mikroszkopikusan apró szemcsék maradhattak a vízben.

A sziget alapját képező mészkőzátony Forrás: USGS

Egy néhány éve végzett kutatásban arra jutottak, hogy a pár száz, vagy épp ezer éve már leülepedett meszes szemcsék időjárási esemény nélkül is kimozdulnak a pihenőhelyükről, s ebben szerepet játszik a víz hőmérséklete, kémhatása és sótartalma is. A lebegő szemcsék jelentik a tengervízben lévő mész kirakódásának alapját is, hasonlóan ahhoz, ahogyan a felhőkben lévő mikroszkopikus kondenzmagok a víz kicsapódásáét.

Amikor azután a vízben lebegő szemcsékkel teli áramlat valamilyen akadály mellett megfelelő sebességgel elhalad, örvények képződnek. Az űrfelvételek ezeket az örvényeket mutatják, amint Grand Bahama északi oldalán lévő apróbb szigetecskék hatására az áramlatból lefűződnek.