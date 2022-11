A szalamandra és a tűz legendája

Az OKT Büdös-tó és Kisinóc közötti szakaszát jártuk be az első napon. Közben több szalamandrát, gímszarvast és a Börzsöny gombáinak egy részét is megfigyelhettük.

A Királyrét feletti vonulatokon haladtunk felfelé, majd megpihentünk a Foltán-keresztnél a kaptató előtt. A különleges hanglatú Három-hárs gerincen át közelítettük meg a Csóványost. A Nagy Hideg-hegyre már szürkületkor érkeztünk. Itt csak pecsételtünk és indultunk is tovább Kisinóc felé. Ezt az utolsó szakaszt nagyobb részben már vaksötétben tettük meg.

