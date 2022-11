Kertek bájos téli vendége

Kedveli a szürkületet, ezért hajnalokon és naplemente után is hallhatjuk hangját illetve megpillanthatjuk a örökzöldek alól kiugráló madarat. Az elnevezése a narancsvörös mellényére és begyére utal.

A hazánkban telelő példányok tőlünk északra költő egyedek, amelyek előszeretettel tartózkodnak az ember közelségében a kertekben, szérűkben, parkokban és az arborétumokban. A Magyarországon költő példányok délre vonulnak.

A költőhelyei az erdőkben található hűvös patakvölgyek, mélyutak mentén találhatók. Nagy-Britanniában a kertekben, parkokban is fészkel, az angolok nemzeti madaruknak tekintik. Átlagéletkora nagyon rövid, külföldi adatok alapján 1,5 év.

Enyhe, napsütéses téli napokon felhangzik csodaszép éneke, amelyet a késő esti órákban is hallat. A kertekben telelő vörösbegyet sajt darabokkal, apóra vágott nyers hússal, almakockával, túróval etethetjük ha zordabbra fordul az időjárás. Zabpehelyből és reszelt sárgarépából is készíthetünk keveréket számukra. Hamar ráakadnak a kert egy védett zugába kihelyezett eleségre. Mivel minden egyes vörösbegynek egy szűk mozgási területe van, hamar kitapasztalhatjuk, hogy hol tartózkodnak a legszívesebben. Egyes példányok annyira bizalmasak is lehetnek, hogy a kezünkből veszik el a felkínált táplálékot.

Hazánkban védelem alatt áll, eszmei értéke 10 000 Ft.