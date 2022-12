Európa bükkösei szenvednek a szárazságtól

A Göttingeni Egyetem kutatói a Global Change Biology szakfolyóiratban számoltak be arról a kutatási eredményükről, amelyben az észak-német bükkerdők állapotát vizsgálták. Az régóta ismert, hogy a kontinens déli felén egy ideje hanyatlásnak indultak a bükkösök, ám kevesebbet lehetett tudni arról, hogy mi a helyzet Közép-Európában. Emiatt is vágtak bele a német kutatók a felméréseikbe, számtalan, eltérő vízháztartású helyszínen vettek mintákat a fákból. Ehhez egy ceruza vastagságú furatot emelnek csak ki a fa törzséből, a lyukat pedig gondosan betapasztják, így a fa ezen keresztül nem veszít vizet, és nem jutnak be a kórokozók sem. A minták évgyűrűinek vizsgálatával rekonstruálni lehet a fák növekedésének ütemét, s a környék időjárási mérési adataiból a csapadék mennyisége is rendelkezésre áll. A két adat összehasonlításával kideríthető, hogy miként függ össze az időjárás és a fák élete, növekedése.

Furatok, amelyeket a bükkfákból emeltek ki. Forrás: University of Göttingen

A vizsgálatokból kiderült, hogy a bükkfák növekedésének fő időszakában, júniusban rendelkezésre álló csapadék mennyisége, s az ekkor tapasztalható hőség a döntő abban, hogy mennyit nőhet a fa törzse. Minél szárazabb volt júniusban egy-egy helyszín, annál kevesebbet tudott nőni az ott élő bükkfa. Az évgyűrűk segítségével a múltba is visszanézhetnek így a szakemberek, és ezen adatokból a bükkösök jövőjére vonatkozó előrejelzések is készülhetnek.

„Egyértelmű az üzenet: a száraz helyszíneken csökkent hosszú távon a legnagyobb mértékben a növekedés, mivel itt sokkal gyakoribb a fákat sújtó vízhiány” – mondta Robert Wiegel, a kutatás vezetője. Hozzátette, hogy ez egyúttal figyelmeztetés is: nem csak a dél-európai bükkösöket fenyegeti a szárazság, hanem még a közép-európai, a német erdők fáit is. A kutató szerint fontos lenne alaposabban megvizsgálni, mely helyszínek maradnak alkalmasak arra, hogy bükkerdők éljenek rajtuk, vagy épp miféle szárazságtűrőbb fafajok válthatnák ki a bükköt ott, ahol az már nem birkózik meg a klímaváltozással.

A bükkösök sorsát a felmérések szerint hazánkban is megpecsételte a klímaváltozás, századunk végére eltűnik majd ez a hűvös-nedves klímát kedvelő hegyvidéki fafaj Magyarországról.