A hangyabolyok titkai

Később az Alpokban kirándulva, gyakran láttam ennél jóval termetesebb bolyokat, amelyeket az erdei vöröshangyák (Formica rufa) építenek az égbetörő hatalmas lucfenyvesek árnyékában. Megfigyelhetjük a csoportosan közlekedő hangyákat, akik végeláthatatlan sorokban a fenyőtűt, apró gallydarabokat és mohát hordanak a hangyaboly felé.

A 6 mm hosszú hangyák rovarokkal, lárvákkal és főképp hernyókkal táplálkoznak, a földalatti fészkeikben háromszázezren is élnek. Ezek a hatalmas bolyok, amelyek a másfél méteres magasságot is elérhetik hosszú, kitartó munkával készülnek. A boly fölé hordott növénydarabok védenek az időjárás viszontagságai ellen, de még a harkályok ellen is. A halom gyakran a korhadó fatörzs körül épül meg, így a hangyáknak könnyebb a korhadó fába vájni a boly felső rétegeit.

Hatalmas hangyaboly egy fenyvesben. Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

A föld alatt valami csodálatos építményrendszer látható: alagutak, kamrák, ivadékbölcsők és élelmiszerraktárak. A fészek belsejéből a dolgozók folyamatosan kihordanak mindent a felszínre szárítani, ami a több ezer hangya lélegzetétől átnedvesedett. Hideg időjárás eseték óvintézkedéseket hoznak: a hangyák gallyakkal torlaszolják el a nyílásokat.

Magyarországon a hangyabolyok védelmet élveznek, így azok károsítása természetvédelmi bírságot von maga után.