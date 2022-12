A jaguárnak is van barátja

A nagymacskák közül csak az oroszlán és a gepárd mutat társas viselkedést, a többi fajról eddig úgy tudtuk, szigorúan magányos életmódot folytatnak. Nemrégiben kameracsapdás felvételek, személyes megfigyelések és GPS-jeladós nyomkövetések alapján kiderült, a jaguárnak is lehet barátja, számolt be a Panthera Vadvédelmi Program híre.

Egy nemzetközi kutatócsoport több mint 7000 hím jaguárt mutató kameracsapdás felvétel, és fotóval, videóval támogatott megfigyelés elemzése során kiderítette, hogy ezek közül 105 olyan eset volt, amikor két hím kapcsolatba került egymással. A 105 esetből mindössze 18 volt agresszív, 9 toleráns, 70 együttműködő (a maradék 8 esetet nem lehetett kategorizálni).

Hím jaguárok baráti párja Venezuelában, kameracsapdás felvétel. Forrás: Panthera / Wlodek-Jedrzejewski

Az együttműködő jaguárok párosai közül két eset igen hosszú, több mint 7 éven át tartó barátságot jelentett, ezen időszak alatt közösen járták a Pantanal régióját, megosztoztak a zsákmányon, hangadással tartották egymással a kapcsolatot, s együtt is pihentek. A venezuelai Llanos területén élő jaguárbarátok a nőstényeken osztoztak, ugyanazokkal a nőstényekkel párzottak is mindketten.

Kajmánra vadászó jaguárbarátok a Pantanal területén. Forrás: Panthera / Larry Westbrook

Mi is a jelentősége ennek a felfedezésnek? A hímek közti baráti kapcsolatok, koalíciók azt is jelentik, jobban kihasználhatják az élelemforrásokat, közösen könnyebben megvédik a territóriumukat más hímektől, és valószínűleg sikeresebben is szaporodnak. Mivel csak néhány hím jaguár ápol baráti kapcsolatot más hímekkel, így számukra ezek az előnyök nagyobbak a magányos életmód nyújtotta előnyöknél.

Baráti jaguárpár a Pantanal területén. Forrás: Panthera / NHK

Azonban ezek a baráti párok nem hasonlíthatóak az oroszlán vagy a gepárd több hímből álló állandó koalícióihoz, nem tekinthető szociális viszonynak. A kutatók szerint nagy valószínűséggel az tette lehetővé a baráti párok formálódását, hogy az állatok élőhelyén bőséges volt a zsákmányállatok mennyisége, és sok volt a nőstény is a területen.

A kutatók azt is hangsúlyozták, hogy mekkora jelentősége van a civil kutatóknak, és a megfigyelési területeken, például a Pantanalban zajló ökoturizmus nyújtotta megfigyelésnek, ezek nélkül sokkal kevesebb adat állt volna rendelkezésre.