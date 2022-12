Az év természetfotósa a jegesmedvék bizarr sorsát mutatta be

Az év természetfotósa (Nature Photographer of the Year – NPOTY) pályázaton 2022-ben Dmitry Kokh (magyar átírással Dmitrij Koh) Medvék háza című felvétele nyerte el az első díjat. A különlegesen megkapó fotón egy elhagyott sarkvidéki sziget egykori kutatóállomásának épületét birtokba vevő jegesmedvéket mutatja be a fotográfus. A felvételt alacsony zajkibocsátású drónnal, és persze sok türelemmel készítette a Csukcs-tenger egy szigetén, ahol még a szovjet időkben sarkvidéki kutatóállomás üzemelt. Bár az eredeti lakói rég elhagyták a házakat, a területen élő jegesmedvék, hozzájuk illő kíváncsisággal járták be az ember hagyta épületeket.

A sziget Forrás: NPOTY / Urbán Helga

A pályázat, ahol a magyar versenyzők hagyományosan jól szerepelnek, idén is sikereket hozott a hazai fotográfusok számára. Tájkép kategóriában Urbán Helga első díjat hozhatott haza A sziget című drónos felvételével, amelyen a Sajószögeden lévő befagyott mesterséges tó kis szigetét látjuk.

Fák és csillagok Forrás: NPOTY / Daróczi Csaba

Szintén győzelemnek örülhetett Daróczi Csaba, a Művészi természet kategóriában, érdekes módon szintén egy befagyott tó felvételével. Fák és csillagok című fotóján a részlegesen befagyott tó parti fáinak tükörképét látjuk, a tó jegén kialakult jégcsillag-mintázattal.

Kitörés Forrás: NPOTY / Potyó Imre

Dicséretben részesültek Potyó Imre gombaspórái, Mácsai Krisztina várakozó csúcsos keresztespókja, Tóth László kútba fulladt baglya, Szabó Irma kócsagja, és Daróczi Csaba békaliliomos felvétele.

Várakozás Forrás: NPOTY / Mácsai Krisztina

A halál pillantása Forrás: NPOTY / Tóth László