Méltán viseli e nevet a hegy

Mint ahogy a neve is jelzi, itt mindig 6-7 Celsius-fokkal hidegebb van, mint a hegy lábánál. Tavalyelőtt a zúzmara nagysága elérte a húsz centimétert is, karvastagságú ágak törtek le a nagy súly alatt. Életveszélyessé vált az erdő.

Ha egy kicsit magasabbról tekintünk le a hegy felől, akkor láthatóvá válik a vulkáni kaldera pereme, illetve a középső, mélyebb része is. Forrás: Molnár Péter

Magas kőris Forrás: Molnár Péter

Idén is menetrendszerűen érkezett ez a természeti csoda, igaz, a zúzmara mennyisége elmaradt a két évvel ezelőtti rekordtól, viszont a táj szépsége semmit sem változott. Ide mindig érdemes tervezni egy kirándulást!

Magányos fa a Nagy-Hideg-hegy tetején, nem messze a csúcskőtől. Forrás: Molnár Péter

Kilátás a Nagy-Hideg-hegy felől a Dunakanyar felé. Forrás: Molnár Péter

A Cseresznyés parkolóból 2 óra alatt fel lehet érni a nagy-hideg-hegyi turistaházhoz, amely a hegy tetején található. Büfé működik a házban, és ha úgy tartja kedvünk, akkor itt is alhatunk, és reggel kényelmesen, akár az ablakból is gyönyörködhetünk a napkeltében. A bátrabbak korábban kelve a Csóványosra is felmehetnek, hiszen innét a kilátó csupán egy óra.