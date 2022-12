Ablaknak ütköző madarak – mit tehetünk?

Az irodaépületek madárvédelmével már egyre több helyen aktívan foglalkoznak, ám sokkal kisebb hangsúly esik a lakóépületekre, holott a madarak legtöbbször a lakóházaink kertjeiben, házak közti parkokban élnek. Különösen ott érdemes fokozottan figyelni e problémára, ahol madáretető is van, hiszen az ott megforduló madarak közt szinte biztosan lesz olyan, amely a védelem nélküli ablak felé veszi az irányt felreppenése után. Egy amerikai-kanadai kutatócsoport ilyen lakóövezeti környezetben végzett felmérést videófelvételek segítségével, amelyek elemzéséből az ütközések részleteire is fény derült. A kutatás legfontosabb tanulságai azonban mindenki számára fontosak, akik szeretnék megóvni a kertjükben etetett, vagy csak arra megforduló madarak testi épségét. Kiderültek azok a részletek, amelyek az ütközés kimenetelét befolyásolják, az ablaknak repülés sebessége és szöge döntőek lehetnek abban, túléli-e a madár.

A kutatók hangsúlyozták, hogy az ütközéses balesetek adatai szinte kizárólag a nagy építmények, üvegfalak közelében talált elpusztult madarak számából erednek, azonban egyrészt a családi házakat ez nem veszi figyelembe, másrészt sokszor elrepül a madár még a helyszínről, de belső sérülései miatt pár órán belül, más helyen elpusztul. (A mostani felmérésben csak az ütköző madarak 7,5 százaléka maradt a helyszínen, 92 százalék azonnal elrepült, így ezek további sorsa ismeretlen.) Magyarul: az ütközési balesetek adatai erősen hiányosak, jóval több madár eshet az ablakok áldozatául, mint gondolnánk.

Miért is ütköznek ablaknak a madarak?

Az ablakban, a tükröződésben a madár a kert, a park folytatását látja. Forrás: Unsplash / Filip Pizl

Az ablak tükröző felület, amelyben a tollas barátunk azt a kertet, parkot látja viszont, amelyben épp tartózkodik, vagyis fákat, égboltot, bokrokat – számára kedvező helyet, ahol repkedhet. Amikor felreppen az etetőről vagy csak egy faágról, ugyanolyan eséllyel veheti az irányt e tükröződő kert felé, mint a valódi bokrok irányába. Amennyiben nem közvetlenül az ablak előtt reppen fel, hanem pár méterrel távolabb, már elég nagy sebességre tehet szert ahhoz, hogy az ablaknak ütközve súlyos sérülést szenvedjen. A kutatásból kiderült az is, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem csak a nagy méretű ablakok veszélyesek, akármilyen kicsiny üvegfelület ugyanakkora problémát jelent.

A megfigyelések során gyakori volt, hogy a madarak egymást zavarták el az etetőről, vetélkedtek az élelemért, illetve ragadozók elől menekülve repültek el, mielőtt az ablaknak ütköztek volna. A kutatók szerint az efféle esetek növelhetik az ütközések számát, mivel így elvonják a madarak figyelmét, s azok nem észlelik az ablakot, amit nyugodt körülmények közt észrevettek volna.

Milyen védekezési lehetőségeink vannak?

Az etető helyének kiválasztása életet menthet, hisz ott nem mindig barátságos a hangulat az egyes madarak közt. A veszekedés veszteseként felreppenő madár kisebb sebességgel ütközik egy közeli ablaknak, mint egy távolinak. Forrás: Pixabay

Már jól ismert módszerek a szúnyogháló felszerelése, ez teljesen biztonságossá teszi az ablakot, emellett léteznek speciális, ablakra ragasztható fóliák (ezek akár dekorációs célt is szolgálhatnak), amelyek szintén tükrözésmentessé teszik az üveget, vagy épp az UV-visszaverő mintázatukkal a madarak számára jól látható akadályként mutatják azt. Készülnek kimondottan madárbarát ablaküvegek is, amelyekbe gyárilag belesütik e mintázatokat. A jelen kutatás során a megfigyelt házak egyikénél, miután 5 centinként 1-1 pöttyöt tartalmazó fóliát ragasztottak az ablakokra, nem történt egyetlen további ütközés sem.

Főként új építésű irodaházaknál jelent megoldást, ha az ablakot kis lefelé dőléssel szerelik be, hogy a tükröződése ne az eget, hanem a talajt mutassa, így a madárnak ne jelentsen repülési lehetőséget, kihívást ám ez családi háznál nem biztos, hogy megvalósítható.

Megoldható azonban az, amit tanácsolnak: az etetőt , itatót tegyük minél közelebb az ablakhoz, az ajánlott távolság 0,5-1,5 méter. Ez azért fontos, mert így a madár nem tud nagy sebességet elérni, ha felreppen, és így nem válik súlyossá, végzetessé az esetleges ütközése sem.

Mindazok a dolgok, amelyekkel egyébként jobbá, könnyebbé tehetjük madártársaink életét – etetők, itatók, őshonos növények a kertben – súlyosbító tényezők lehetnek, ha az ablakainkat nem tudjuk ugyanennyire madárbaráttá tenni.