Flamingók tömegei érkeztek Mumbaiba

Kis flamingók és rózsás flamingók ezrei töltik a telet a Mumbai közeli vizes élőhelyen, ahol mangrovemocsár, édes- és sós vízi mocsarak, sekély tavak váltakoznak bozótos és nádas területekkel. E mai terület az egykorinak csupán a 15 százaléka, ám még így is hatalmas madártömeg telelhet a régióban.

A szigetre épült Mumbai és a flamingók birodalma közt a kis Thane folyócska a határvonal, a rózsaszínű madársereg hátterében felhőkarcolók, ipari építmények, hidak látképe reszket a forró napon. Amint az apály idején a víz kissé visszahúzódik, a feltáruló iszapos területet elözönlik a flamingók élelem után kutatva.

Máig rejtély, minek köszönhetőek e téli vendégek, ugyanis a flamingók csak az 1990-es években kezdtek el idejönni. Egyik elmélet szerint a város növekedése, és ezzel együtt a kezeletlen szennyvíz folyóba ürítése akkora tápanyagmennyiséget adott a területnek, amely miatt a flamingók fő eledelét képező algák hatalmas tömegben szaporodtak fel. Míg 2007-ben még csupán 10 ezer flamingó telelt itt, 2022-ben 130 ezerre becsülik a létszámukat. Bár a tisztítatlan szennyvíz kérdése egyértelműen negatív környezeti hatás, van olyan állatfaj, amely számára mégis kedvezőbbé váltak miatta a körülmények.

Flamingók repülnek Mumbai házai előtt Forrás: inaturalist

A flamingótömeg kezdi átalakítani a városlakók és a természet viszonyát is: a mumbaiak büszkék a madarakra, s egyre többen igyekeznek védelmezni a vizes élőhelyet, már flamingófesztivál is van ezzel a céllal, és maratoni futóversenyt is tartanak azzal a céllal, hogy a madarak élőhelyének védelmére felhívják a figyelmet.

A flamingóktól rózsaszínné válik a víz. Apálykor, a víz visszavonultával nekiállnak táplálkozni. Forrás: inaturalist

Afrikán kívül India ad otthont a kis flamingók (Phoenicopterus minor) legnagyobb tömegének, e faj kizárólag a sós vízi életmódot kedveli. 1891-ben említették először a fajt Mumbai közelében, egy-egy átvonuló példányával találkoztak a korabeli madarászok. A rózsás flamingó (Phoenicopterus roseus) egyaránt megél az édes és a sós vízben is, és az egysejtűeken túl kagylókat és rákokat is esznek.

A jeladóval felszerelt madarak arról árulkodnak, hogy részben a kb. 375 kilométerre Gudzsarat államban lévő sós mocsarakból érkeznek ide a téli időszakra. A flamingókon túl számos más vízhez kötött életmódú madárfajjal is találkozni lehet itt, ám ezek pontos kilétét még vizsgálják a helyi madarászok. Mumbai környéke fontos pihenőhely lehet a vándormadarak számára.