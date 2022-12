Különös módon védekezik egy darázs a ragadozói ellen

A hártyásszárnyúak nőstényeinek fullánkja a peterakáshoz használt tojócső módosulata, így, mivel a hímeknek nincs tojócsövük, ők fullánkkal se rendelkeznek. A fullánkot az állat a ragadozói elleni védekezésben használja – ha van neki. Néhány darázsfaj hímjei, bár anatómiailag nincs fullánkjuk, rendelkeznek álfullánkkal, vagyis a nemi szervükön speciális tüskéik vannak, amelyeket szúrásra tudnak használni. Ezekkel mérget nem képesek befecskendezni a támadójukba, mivel méregmirigyük nincsen, pusztán a bökés okozta fájdalom révén jelent védelmet számukra. Ez ugyan jó ideje ismert volt, ám bizonyítéka ennek az elképzelésnek mindeddig nem akadt.

Az Anterhynchium gibbifrons nevű, Japánban honos, és csak pár éve felfedezett darázsfaj is ezek közé tartozik, s egy nemrégiben, a Current Biology folyóiratban közzé tett kutatási eredményben végre sikerült bizonyítani is a korábbi feltételezést. A kutatás azzal kezdődött, hogy egy japán rovarászt megszúrt egy hím darázs, ennek pedig elvileg nem lett volna szabad bekövetkeznie. A szúrást követően a kutató átfogó kutatásba kezdett.

Ez a darázs nem vált békalakomává (nyilak jelölik az álfullánkot) Forrás: Current biology

Laboratóriumi vizsgálatokból kiderült, hogy a hímek a nemi szervükön lévő álfullánkot nem használják a nőstények megtermékenyítése során, vagyis a szaporodásban nincs szerepe. A kutató a darázsfaj egyik ragadozójával, egy japán levelibékával tesztelte le, hogy valóban hatékony-e a hímek szúrása a ragadozó elleni védekezésben. A teszt során a békát és a hím darazsat egy terráriumba tette, majd figyelte, mi történik. Amint a béka bekapta a darazsat, s azt a nyeléshez megfelelő állásban a szájába igazgatta, egy pillanat alatt meg is gondolta magát és kivette a szájából a rovart. A vizsgált esetek 35 százalékéban sértetlenül megúszta a hím darázs a ragadozóval való közeli találkozást.

Később a kutató eltávolította az álfullánkot a hím darázs nemi szervéről, ezt követően a békák boldogan ették meg az ingyen vacsorát. Ez azt jelentette, hogy az álfullánk valóban hatékony védelmet jelentett a darázs fő ragadozója ellen.

Most, hogy már ismertté vált, miként is védekezik e faj hímje, a szakemberek más darázsfajok esetében is meg tudják majd keresni az ennek megfelelő anatómiai jegyeket.