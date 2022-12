A tíz legérdekesebb új faj 2022-ben

A Kew Gardens Királyi Botanikus Kert év végi összesítésében bemutatta a 2022-es esztendő tíz legérdekesebb növényét, amelyet az intézmény kutatóinak részvételével fedeztek fel. E csoport voltaképp nyolc növény és két gomba, fontos tudni, hogy bár a gombát a boltok zöldség részlegén találjuk, ez nem növény, hanem egy teljesen külön csoport, ugyanannyira eltér a növényektől, mint az állatok is. Hagyományok alapján azonban gyakran a növényekkel egy kalap alá veszik a gombákat is, így a jelenlegi összefoglalóban is egymás mellé kerültek.

Hydnum reginae Forrás: KEW / Geoffrey Kibby

1. Egy gerebengomba, amelyet II. Erzsébet után a Hydnum reginae néven, vagyis a királynő gerebenjének neveztek el. A fajt genetikai vizsgálatokkal sikerült elkülöníteni egy másik gerebengombától, és Nagy Britannia egyetlen bükkerdejében él csak.

Carpotroche caceresiae virága és termése Forrás: KEW / Indiana Colorado

2. Carpotroche caceresiae, e fafajt Berta Cáceres Flores (1871-2016) hondurasi természetvédő tiszteletére nevezték el. Berta egy vízerőmű építése elleni tiltakozás során vesztette életét, 123 szintén meggyilkolt természetvédővel együtt. A fafajt genetikai jegyei alapján sikerült elkülöníteni egy rokonától.

Victoria boliviana, a világ legnagyobb óriás tündérrózsája Forrás: Carlos Magdalena / RBG Kew

3. A világ leghatalmasabb óriás tündérrózsája, a Victoria boliviana, amelyet mi is bemutattunk. A virág óriási levéltutaja 3,3 méteres átmérőt is elér, nevét bolíviai élőhelyéről kapta.

Ránézésre akár orvosi zsályának is hihetnénk a Gomphostemma phetchaburiense, egy barlang bejáratában élő, tövét. Forrás: KEW / Preecha Karaket

4. Gomphostemma phetchaburiense, a mentafélékhez tartozó virág, amelyet egyetlen galambkolónia veszélyeztet. A virág Thaiföldön, egy barlang bejárata közelében él, egyetlen helyszínről ismert és csupán 50 tő található belőle. A szintén itt élő szirti galambok savas kémhatású ürüléke akár a kihalásba is sodorhatja.

Saxicolella deniseae, az orchidea, amelyre már csak kihalása után bukkantak rá. A képen az egyik elpusztult példány, amelyet egy vízerőmű miatt felduzzasztott folyó partján találtak. Forrás: KEW / Denise Molmou, National Herbarium of Guinea

5. Saxicolella denisea, egy orchidea, amelyről már csak múlt időben beszélhetünk. Guinea területén egy vízerőmű építésével felduzzasztott folyó egyik vízesésénél élt, és amikor felfedezték, már csak az elpusztult növényre sikerült rábukkanni. A története arra hívja fel a figyelmet, hogy bár a zöld energia részarányának növelése mindennél sürgetőbb feladat jelenleg, a beruházásokat a természetvédelemmel karöltve kell megtervezni.

A nálunk élő vetővirág egy török unokatestvére, Sternbergia mishustinii, amelynek magvait a Herszoni Egyetem kutatója gyűjtötte be 1997-ben. A magvak nehézkes kinevelése után derült ki, ismeretlen fajról van szó. Forrás: KEW / Ruszlan Misusztin

6. Sternbergia mishustinii, egy törökországi vetővirágrokon, amelyre névadója, egy ukrán természetkutató, Ruszlan Misusztin bukkant rá még 1997-ben. A fajról azóta kiderült, hogy a nyolc többi vetővirág fajtól különbözik. Sárga, alig 2 centis virágai közvetlenül a talajon nyílnak késő ősszel, és mindössze 300 példánya él egy titokban tartott helyszínen.

Cyanoboletus mediterraneensis, egy tintakékre színeződő tinóru a Földközi-tenger vidékéről. Forrás: KEW / Zohar Shafranov

7. Szintén a gombák közé tartozó faj a Cyanoboletus mediterraneensis, egy tinóruféle, amelyet Izrael északi részén, valamint az olasz Szardínia szigetén lehet megtalálni. Bár már 2012-ben felfedezték, akkor egy másik fajnak hitték, és ez esetben is genetikai vizsgálattal lehetett megállapítani, hogy új fajról van szó. Különlegessége a tintakék elszíneződése, amelyet sérülés, nyomás hatására mutat.

Impatiens banen, egy igen csinos nebáncsvirág-faj Afrika szívéből. Forrás: Xander van der Burgt, RBG KEW

8. Az Impatiens banen nebáncsvirág-faj, amelyet a kameruni Ebo rendkívül változatos élővilágú erdejében élő banen nevű közösség után neveztek el, ez a csoport vezette a helyi erdők kiirtása elleni tiltakozást.

Kevesen tudják, hogy a ma oly kedvelt édesburgonya a hajnalkafélék rokonságába tartozik. Ipomoea aequatoriensis, az új faj a termesztett édesburgonyák legközelebbi vad rokona. Forrás: KEW / JRI Wood

9. Ipomoea aequatoriensis, egy új hajnalkaféle faj, amely egyúttal a rokon édesburgonyák közé is illik, ráadásnak a genetikai elemzések szerint a termesztésbe vont édesburgonyák legközelebbi vadon élő rokona. A virág Ecuadorban honos (mind az ország, mind a virág neve az Egyenlítő nevéből ered), és megismerése lehetőséget ad a termesztett édesburgonyák nemesítésére is.

Az Eugenia paranapanemensis fafaj 27 méteresre nőhet, ám erre mindössze 3 vadon élő példányának van lehetősége. Forrás: KEW / Paulo Camargo

10. Eugenia paranapanemensis, egy túlélő a brazil Mata Atântica esőerdejéből (Atlanti-parti esőerdő), a vadonban már csupán 3 él e fafajból. A Mata Atântica erdőségének 93 százalékát már kiirtották a terjeszkedő marhatenyészetek és mezőgazdasági hasznosítású területek miatt.

Az Eugenia paranapanemensis gyümölcsei bizarr meggyes-mentolos (eukaliptuszos) ízvilágúak a felfedezők szerint. Forrás: KEW / Paulo Camargo

A fa mintegy 27 méteresre nő, sárga gyümölcsének íze pedig a meggy és az eukaliptusz közti átmenetet képviseli. Súlyosan veszélyeztetettként került fel az idei új fajok listájára, de nem teljesen reménytelen, hogy néhány példányára még rábukkannak.