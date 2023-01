351 új fajt találtak a Londoni Természettudományi Múzeum szakemberei 2022-ben

A Londoni Természettudományi Múzeum szakemberei által felfedezett és leírt fajok sokasága is bizonyítja, mennyire fontos megőrizni az élővilág teljes szövedékét, a fajok sokféleségét, a biodiverzitást. 2022-ben 84 bogár, 34 éjjeli lepke, 23 mohaállatka (Bryozoa), 19 botsáska, 13 métely (Trematoda), 12 protiszta, 7 légyféle, 2 poszméh, két soksertéjűt, és egy százlábút. Azonban a legnagyobb számban az új darázsfajok kerültek elő: 85 eddig ismeretlenre bukkantak rá a szakemberek.

Autocrates lini Forrás: NHM /Hu, Drumont, Telnov,

A darazsakról általában a nagy, sárga-fekete csíkos rovarok jutnak eszünkbe, amelyek a padláson fészkelnek és szúrnak, azonban ezek csak egy elképesztően kis részét képezik a rendkívül változatos darázsvilágnak. A legtöbb darázs rendkívül apró parazitoid, és például a rovarkártevők elleni biológiai védelem élharcosaiként tekinthetünk rájuk.

Hihetetlen, de ez a tengerben élő soksertéjű rendszertanilag a férgek közé tartozik. Forrás: Wikimedia Commons

Voltak gerincesek is az új fajok közt, így 7 béka, 3 hal és egy gekkó. A 7 békából 6 a legapróbb gerincesek közé tartozik, az avar közt élnek, s egyikük csupán 8 milliméteres nagyságúra nő – egyelőre nem világos, minek köszönhetően lettek ennyire aprók.

Három új dinoszauruszt is találtak, kettő köztük kínai, és a páncélos dinók korai képviselőiként ezek evolúciójáról vallanak. A harmadik egy argentin ragadozó, amelynek felfedezéséről mi is beszámoltunk.

Megtalálták az eddigi legősibb gyíkfajt is a kövületek közt, találtak afrikai krokodilszerű őshüllőt a triász időszakból, de 8 emlősfajt is, amelyekből 6 a főemlősökhöz, emberelődökhöz vezető evolúciós út 35 millió évvel ezelőtti állomásait képviseli. Találtak borostyánba zárt bogarat, voltak új fajokhoz tartozó hal-kövületek, de még a trilobitákból is találtak 3 eddig ismeretlen fajt, tengeri skorpiókat, és egy evolúciós szempontból fontos páncélos féreg leletét is azonosították.

Solanum sulawesi herbáriumi példánya Forrás: NHM / Naturalis Biodiversity Center

A növényvilág új felfedezettjei közt 11 algafaj és 4 növényfaj került elő. A becslések szerint, bár a virágos növények jól ismertek, még mintegy a negyedük vár arra, hogy tudományos leírás szülessen róluk. Ezek nem valódi felfedezések, mivel a helyi őslakosok jól ismerik őket, ám a tudomány számára mégis újnak tekinthetőek. A leírásokra pedig a fajok hivatalos védelme érdekében van szükség.

Bár nem biológiai értelemben vett fajok, de 3 új típusú ásványt is találtak a múzeum szakemberei 2022-ben.