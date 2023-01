Delfinvédelem a Mekongon

A kúposfejű delfin (Orcaella brevirostris) Délkelet-Ázsiában élő faj, egyike annak a három cetfélének, amely egyaránt megél édes és sós vízben. A WWF becslése szerint, a kb. 2,3 méteresre növő állatból világszerte mintegy 6000 egyed élhet tengerekben, ám a folyókban élő öt csoportja alig 100-100 egyedből állhat. Egykor a Mekong teljes hosszában megtalálható volt az állat, ám az elmúlt 4 évtizedben jelentősen megfogyatkozott a számuk. A száraz évszak idején, amikor alacsony a folyó vízszintje, egy alig 190 kilométer hosszú, mélyebb szakaszon gyűlnek össze a delfinek, és bár biztonságos élelemforrást és pihenő helyet jelentenek e részek, egyúttal a halászattal való konfliktusok is nagyobb eséllyel fordulnak itt elő, a delfinek csoportosulása miatt.

Hun Sen kambodzsai miniszterelnök egy hídavató ünnepségen 2023. január 1-jén bejelentette: teljes halászati tilalmat rendelnek el a folyó azon szakaszain, ahol a kúposfejű delfin él. A folyószakaszon az elmúlt hónapban több esetben is elpusztultak delfinek a halászhálókba gabalyodva, ez ösztönözte a szigorú intézkedésre a vezetést. A kijelölt területeken a delfin védelme az elsődleges cél, s ez a turizmust is segíti a régióban, számolt be a Phys.org hírportál. A kúposfejű delfin igen népszerű látnivaló a folyót felkereső ökoturisták körében.

A WWF évek óta igyekszik a delfin létszámának növekedését segíteni, és egyúttal a pusztulásukat megakadályozni. A 2010-es évek végén jelentős javulást is értek el, ám 2022-ben ismét több delfin pusztult el, 11 állat végzetét okozta az emberi tevékenység, ebből 3 egyetlen hét alatt, ezért a szervezet üdvözölte a kormányzati intézkedést. A betartatásához azonban éjjel-nappal őrjáratokat kell tartani az érintett folyószakaszon, hogy az illegális halászatot megakadályozzák.