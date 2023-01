A poszméh alkonyatkor visszatér

Az Animal Behaviour szakfolyóiratban számolt be egy kutatócsoport a poszméhek viráglátogatásairól. A családba visszatérő állatok megfigyelésével arra jutottak, hogy alkonyatkor ismét pollenszállítmányt hoznak, ám a nappalinál kevesebbet.

A kutatók egy természetvédelmi területen vizsgálták meg a poszméhek pollengyűjtését nappal, illetve az alkonyat órájában, s összehasonlították a mennyiségeket, s azt is, milyen virágok pollenjével tértek haza a méhek.

A pollent elemezve a kutatók úgy találták, ugyanazokat a virágokat látogatják végig a napnyugta előtti órában, mint amelyeket nappal is felkerestek, s amelyek jól ellátták őket akkor pollennel. Amíg még volt elég fény, a méhek megtettek egy-egy gyors gyűjtőutat azokra a virágokra, amelyekről a nappali gyűjtéskor kiderült: jó pollenforrást biztosítanak, vagyis biztosra mentek az alkonyi gyűjtés során. A pollenvizsgálat szerint az egyébként nagyon sokféle növényről gyűjtő poszméhek 62 százaléka csak egyetlen növénytípust keresett fel alkonyati útja során!

A méh lábán lévő pollengyűjtő kosárka szőrökből áll, e szőrök rögzítik az apró virágporszemcséket. Forrás: Wikimedia Commons

Az is kiderült, hogy alkonyatkor nem várták meg a méhek, míg megtelik a lábukon lévő, szőrökből álló pollenkosárkájuk, hanem akár „fél adaggal” is megelégedtek, a mérések alapján a nappali adagban átlag 0,0268 gramm pollen volt, az alkonyiban 0,0153 gramm. Ennek az az oka, hogy a látásuk csak nappali időszakban megfelelő, sötétben eltévednének, így időben el kell indulniuk haza, ha meg is akarnak érkezni. A kutatók szerint kizárólag a fényviszonyok irányították a méhek döntéseit.

Az alkonyi órán végzett gyűjtögetésnek a sötétedés miatt nagyobb a kockázata, ezért is mennek biztosra a méhek ekkor. Azt nem tudták megállapítani a kutatók, hogy vajon a fél kosár pollennel hazatérők esetleg kipótolták-e a zsákmányt nektárral, azonban valószínű, hogy azért hordtak kevesebbet ilyenkor, mert a virágok pollenforrásai kimerülhettek estére.