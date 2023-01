1500 denevért mentett meg egy texasi állatvédő

A mexikói szelindekdenevér (Tadarida brasiliensis) általában délre vonul telelni, ám Texasban elég enyhe a tél ahhoz, hogy kihúzzák helyben. Egy ilyen kolóniára végzetes lehet az időnként elérkező sarkvidéki hideg. Most is ez történt Houstonban: a fagypont alá eső hőmérséklet egy ottani híd aljában lakó denevéreket sújtotta. A fagy hatására az alig néhány centis állatkák százával estek le a híd alatti pihenőhelyükről, több métert zuhantak megdermedve, tehetetlenül – számolt be a Smithsonian Magazine.

A houstoni Waugh Drive Bridge kolóniája a szakemberek szerint 250 ezer egyedből is állhat, ennek nagy része Mexikóba vonul télre, azonban sok állat texasi lakhelyén telel. A mexikói szelindekdenevér kis termete azzal is jár, hogy nem tudnak sok tápanyagot és hájat felhalmozni, így igen könnyen áthűl a testük. Talán emlékszünk, hogy 2021-ben is volt egy igen erős hideghullám Texasban, amikor nagy terület maradt áramellátás nélkül, ebben a 2021. februári hidegbetörésben 5000 denevér pusztult el.

Idén, az előrejelzések hatására Mary Warwick vadállatmentő úgy gondolta, hogy az ünnepi programjába a denevérkolónia ellenőrzése is belefér, és a döntése életmentőnek bizonyult: a lepotyogott, élettelennek tűnő denevérek százait gyűjtötte be. Amikor már több napon át egymaga szedte össze a denevéreket, és lassan nem jutott ideje etetni se őket, akkor hirdetett az egyik helyi állatvédő szervezet akciót, így Warwicknek segítői is akadtak, ám a hölgy egymaga, így is 1500 egyedet gyűjtött be karácsonykor.

A pár centis állatkák nagyon hamar átfagynak. Forrás: inaturalist

A denevéreknek melegre és élelemre-italra volt szükségük, szerencsére a legtöbbjüknek semmi más baja nem volt. A hölgy állatotthonnak berendezett padlásán felerősített állatkákat a hideghullám elvonultával, december 28-án szabadon is engedték.

A Waugh Drive Bridge kolóniája nemcsak népszerű turistalátványosság – a nyári alkonyokon embertömegek gyűlnek össze a vadászni induló denevérek kirepülését csodálni – de fontos részt vállalnak a város szúnyoggyérítésében is.