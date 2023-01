A mama félrelép, a papa otthon ül

A jasszánák a nemi szerepek felcserélésének legszélsőségesebb példái az állatvilágban, véli Peter Wrege, a Cornell Egyetem ökológusa. A rámenős tojó – akár öt, nála kisebb hímet számláló – háremet gyűjt maga köré. Úgy egy hét alatt négy tojást rak az egyik hím fészkébe, de továbbra is párzik vele meg a többiekkel, „akár hatvanötször is egy fészekalj kedvéért” – mondja Wrege.

A jasszánát (Jacana jacana) levéljárónak is nevezik, mivel túlméretezett lábujjaival lépked a lebegő vízinövényeken. Forrás: Inaturalist

Wrege szerint a monogám madárfajok tojói is eljárnak titkos légyottokra. Ám a szakember és munkatársa, Stephen Emlen panamai kutatásuk évei alatt megfigyelte, hogy a jasszánatojó

félrelépései nyilvánosak és gyakoriak.

Tudni akarták, ez miképp befolyásolja, kitől származnak a fiókák. Tucatnyi madár párzását és tojásrakását figyelték meg; a madaraktól vérmintákat vettek, és DNS-üket is megvizsgálták. Kiderítették, hogy akár 75 százalék esélye is lehet annak, hogy a hím jasszána más fiókáit gondozza. Azaz látta, hogy a párja másokkal is párosodik, mégis három hónapig költ, illetve neveli a valószínűleg idegen fiókákat.

Miért teszik ezt a hímek? „Nincs más választásuk” – jegyzi meg Wrege. Kevésbé csapodár tojót keresni időbe telik, az időt pedig jobb a költésre fordítani. Bár így mások fiókái jöhetnek a világra, a biológiai szükségszerűség is megvalósul: a hímnek saját utódai is lesznek.